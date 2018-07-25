Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında B36 Torshavn deplasmanına konuk oluyor. Torshavn Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak? Torshavn Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Siyah beyazlı temsilcimiz büyük avantaj elde edip dönmek istediği deplasmanda neler yapacak? İşte tüm detaylar..

BEŞİKTAŞ 205. MAÇINA ÇIKACAK

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında yarın Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'a konuk olacak Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 205. maçına çıkacak.

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 204 maçtan 77'sini kazanırken, 83'ünü kaybetti. Beşiktaş, 44 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Avrupa arenasında geride kalan 204 karşılaşmada rakip fileleri 265 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 294 gol gördü.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDEKİ 103. MÜSABAKA

Beşiktaş, B36 Torshavn karşısında UEFA Avrupa Ligi'ndeki 103. müsabakasını oynayacak.

Adı UEFA Kupası'ndan UEFA Avrupa Ligi'ne çevrilen Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonda bugüne kadar 102 maça çıkan siyah-beyazlı ekip, 46 galibiyet, 21 beraberlik ve 35 mağlubiyet aldı.

Bu organizazyondaki maçlarında rakip fileleri 159 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 125 gole engel olamadı.

ŞENOL GÜNEŞ REKORUNU 27 MAÇA ÇIKARACAK

Beşiktaş'ın başında Avrupa kupalarında en çok maça çıkan teknik direktör durumunda bulunan Şenol Güneş, B36 Torshavan karşılaşmasıyla bu rekorunu 27 karşılaşmaya çıkaracak.

Siyah-beyazlı ekip, 2015-2016 sezonundan beri bu görevde bulunan Güneş yönetiminde oynadığı 26 Avrupa karşılaşmasında 11 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Şenol Güneş döneminde 41 gol atan Beşiktaş, rakiplerinden 40 gol yedi.

TORSHAVN BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu ilk karşılaşmasında B36 Torshavn Beşiktaş maçı, 26 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'da oynanacak. Karşılaşma BeinSports 1 kanalında canlı izlenebilecek.

KADRODA YER ALAN İSİMLER...

Atatürk Havalimanı'ndan kalkan uçakla Faroe Adaları'na giden Siyah-beyazlı kafilede, Portekiz Milli Takımı'ndan yeni dönen oyuncular Ricardo Quaresma ve Pepe'nin yanı sıra Hırvatistan ile Dünya Kupası finalinde forma giyen Domagoj Vida yer almadı.

Beşiktaş'ın 20 kişilik B36 Torshavn maçı kadrosunda yer alan isimler şu şekilde:

"Tolga Zengin, Utku Yuvakıran, Ersin Destanoğlu, Gökhan Gönül, Medel, Necip Uysal, Fatih Aksoy, Alpay Çelebi, Caner Erkin, Adriano, Tolgay Arslan, Dorukhan Toköz, Orkan Çınar, Lens, Babel, Cyle Larin, Mustafa Pektemek, Negredo, Vagner Love, Güven Yalçın."