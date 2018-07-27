Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, hazırlıklarına devam etmek için İzmir'de Altınordu'nun konuğu oluyor. Altınordu Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Altınordu Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak? FB Altınordu maçı TRT 1 canlı izle linki burada yer alıyor. Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, Altınordu ile karşılaşıyor. İsviçre kampındaki hazırlıklarını tamamlayarak Türkiye'ye dönen sarı lacivertlilerde yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Teknik Direktör Philip Cocu'nun gençlere yönelmesi ile taraftarı da heyecanlandıran Fenerbahçe, hazırlık maçlarını sırasıyla İstanbulspor, Laussanne-Sport, Fulham ve Feyenoord ile oynamıştı. İsviçre kampını tamamlayıp yurda dönen Fenerbahçe, İstanbul'da Feyenoord ile karşılaşmış ve heyecanlı geçen maç 3-3 beraberlikle sona ermişti. Teknik Direktör Philip Cocu önderliğindeki Fenerbahçe, İzmir'de Altınordu'nun konuğu oluyor. Altınordu Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? İlk 11'ler belli oldu mu? Maçın detayları haberimizde.

Altınordu-Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları kapsamında beşinci hazırlık maçında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu ile İzmir'de karşılaşacak. 27 Temmuz Cuma akşamı saat 21.00'de Bornova İlçe Stadı'nda oynanacak Altınordu-Fenerbahçe maçı TRT 1'den canlı izlenebilecek.

ALTINORDU FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Beşinci hazırlık maçına çıkıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde oynanacak Benfica maçına kadar hazır hale gelmek isteyen Fenerbahçe yeni teknik direktörü Phillip Cocu yönetiminde çalışmalarına devam ediyor. Şu ana kadar dört hazırlık maçı oynayan Sarı-Lacivertliler ortaya koydukları futbolla umut vadediyor.

İlk hazırlık maçını Spor Toto 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile yapan Sarı Kanaryalar sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Bu maçta Fenerbahçe'nin golünü Faslı futbolcu Aatif Chahechouhe kaydetti.

İkinci hazırlık maçında ise İsviçre Challenge Lig ekiplerinden Lausanne-Sport ile karşılaşan Fenerbahçe maçı 2-1 kaybetti. Bu maçta Fenerbahçe'nin tek golü ise savunmada görev yapan Yiğithan Güveli'den geldi.

Üçüncü hazırlık maçını İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham ile oynayan Fenerbahçe rakibini Giuliano, Hasan Ali Kaldırım ve Ozan Tufan'ın golleriyle 3-0 mağlup etti.

Son hazırlık maçında Fenerbahçe'nin rakibi Feyenoord oldu. Sarı Kanaryalar 3-0 öne geçtiği maçta skoru muhafaza edemedi ve sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe'nin bu maçtaki golleri ise Elif Elmas, Giuliano ve Mathieu Valbuena'dan geldi.

Hazırlıklar tamamlandı

Fenerbahçe, dün akşam yaptığı antrenman ile günü çift antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman 3 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam ederken, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe gençlere yöneldi

Fenerbahçe bu transfer döneminde kadrosuna geleceğin önemli yetenekleri olarak kabul edilen isimleri dahil etti. Altınordu'dan Berke Özer ve Barış Alıcı'yı transfer eden takım, NEC Nijmegen'den ise Ferdi Kadıoğlu'nu takıma kazandırdı. Fenerbahçe'nin son transferi ise Andre Ayew oldu. Ayew, Swansea City'den satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralandı.

Diğer yandan kulüpten ayrılan isimler ise Al-Wahda'ya transfer olan Fernandao ile, geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Vincent Janssen ile Luis Neto oldu.