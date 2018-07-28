Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Club Africain - Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? sorularının cevabı haberimizde. Fatih Terim önderliğindeki sarı kırmızılı ekip, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. İsviçre'deki hazırlık kampında Wil 1900'ı 1-0 mağlup ederken, PSV Eindhoven'a 3-1, Valencia'ya da 2-1 mağlup oldu. Daha sonra Türkiye'ye dönen sarı-kırmızılılar, Sakaryaspor ile deplasmanda oynadığı hazırlık maçını 3-0 kazandı. Club Africain Galatasaray maçı hangi kanalda diye merak eden futbol severler bu sorunun cevabına ulaşmak istiyor. Africain GS maçı ne zaman, hangi kanalda?

CLUB AFRİCAİN - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

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Geçtiğimiz sezon Tunus Ligue 1 Pro’yu üçüncü sırada tamamlayan Club Africain’ın tarihinde 13 Tunus Ligi birinciliği, 13 Tunus Kupası şampiyonluğu ve 1 CAF Şampiyonlar Ligi zaferi bulunuyor. Kadrosunda Balbouli, Mokhtar Belkhiter, Ahmed Khalil, Ghazi Ayadi gibi milli futbolcuları bulunan Club Africain’ı Belçikalı Teknik Direktör José Riga çalıştırıyor.

GALATASARAY, CLUB AFRİCAİN MAÇI ÖNCESİ SON İDMANINI YAPTI

Galatasaray, 2018-2019 sezonu çalışmaları kapsamında Tunus temsilcisi Club Africain ile oynayacağı hazırlık karşılaşması öncesi bir antrenman gerçekleştirdi.

Rades Olimpiyat Stadı’nda Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman core-stabilizasyon hareketleriyle başlandı. Daha sonra dinamik ısınma ve beşe iki dar alan oyunuyla idmana devam edildi. Antrenmanın bir sonraki bölümünde sınırlı alanda kontrol pas ve tek pas dar alan oyunları oynandı. Ana bölümde ise sınırlı alanda çift kale oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.