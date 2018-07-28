Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uluslararası Şampiyonlar Kupasında İngiliz ekibi Arsenal, Fransız Paris Saint-Germain ile karşı karşıya geldi. Mücadele öncesinde gözler, yapılan ırkçılığı gerekçe göstererek Almanya Milli Takımından emekli olan Mesut Özil'in üzerindeydi.

İNGİLİZLER KAPTAN YAPTI

İngiliz ekibi, Mesut Özil'i maç öncesinde kaptanlığa getirerek onore etti. Maçın hakemi ise düdükten önce Mesut'tan sarı kartına imza atmasını istedi.

KARŞILAŞMANIN İLK GOLÜNÜ ATTI

Öte yandan Mesut, maçın 13. dakikasında Aubameyang'ın asistiyle takımını 1-0 öne geçirdi.



