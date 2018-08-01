Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Fabri bir anda Fulham’a gidince Beşiktaş hiç beklemediği bir krizin ortasında kaldı. Gündemdeki 1 numaralı isim Bursaspor’un kalecisi Harun Tekin. 29 yaşındaki kaleci Beşiktaş’a gelmeyi çok istiyor. Eski hocası Şenol Güneş ile birlikte yeniden çalışmanın hayallerini kuran başarılı file bekçisi, Bursaspor yönetiminin belirlediği 5 milyon avro bonservis bedeli yüzünden arzusuna kavuşamadı. Kiralık teklifine soğuk bakan yeşil-beyazlı kulübün başkanı Ali Ay, Fikret Orman’la görüştüklerini belirtirken, “Harun olursa bonservisiyle gider, kiralık olmaz” diyerek kestirip attı. İki numaralı aday ise David Ospina... Arsenal’in tecrübeli file bekçisi için İngiliz kulübüyle 1,5 milyon avro kiralama bedeli karşılığında anlaşmaya varıldı. Ancak 30 yaşındaki Ospina’nın yıllık 3,5 milyon avro istemesi bir anda transferi rafa kaldırdı.



Gerek kalmayabilir

Ospina yıllık ücretinde ciddi bir indirime gitmedikçe bu transfer gerçekleşmeyecek. Liverpool forması giyen Simon Mignolet’e ise Şenol Güneş sıcak bakmıyor. Tecrübeli çalıştırıcı, “Liverpool’un 3. kalecisini istemem” dedi ama Belçikalı eldivenin 1 milyon avro kiralama, 1,5 milyon avro da yıllık ücreti bu transferi cazip hâle getirdi. Eğer Harun Tekin, David Ospina ve Simon Mignolet üçgeninden bir isim Beşiktaş’a gelmezse yeni sezonda kale Tolga Zengin ve Utku Yuvakuran’ın ellerine teslim edilecek. Yönetimde de iki oyuncunun yeterli olduğunu düşünenler oldukça fazla. Şenol Güneş de daha önce yaptığı açıklamada “Fabri’ye verdiğimizden daha çok ödeyeceksek transfere gerek yok” demişti. Fabri’nin Beşiktaş’tan kazandığı ücret 1 milyon 250 bin avroydu.

HARUN TEKİN:Tecrübeli kaleci gelmek istiyor, Bursaspor 5 milyon avro bonserviste diretiyor.

DAVID OSPINA: Arsenal kiralamaya ‘tamam’ dedi, Kolombiyalı kaleci yıllık 3,5 milyon avro istiyor.

SIMON MIGNOLET: Şenol Güneş, Liverpool’un 3. kalecisini istemiyor ama düşük fiyatı cezbediyor.

TOLGA / UTKU: Eğer yönetim bütçesine göre isim bulamazsa kale Tolga ile Utku’ya kalacak.

Lapadula iddiası

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basınında yer alan habere göre siyah-beyazlılar, Gianluca Lapadula’nın transferi için kulübü Genoa ile iletişime geçti. Beşiktaş’ın dışında İngiltere Premier Lig’in yeni ekiplerinden Fulham’ın da 28 yaşındaki golcüyle ilgilendiği ve Genoa’nın tecrübeli oyuncu için 15 milyon avroluk bir bonservis bedeli belirlediği ifade edildi.



İmza şov günü

Siyah-beyazlıların transfer döneminde kadrosuna kattığı Enzo Roco, Umut Nayir, Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın için bugün imza töreni düzenlenecek. Saat 15.00’te Vodafone Park’ta gerçekleştirilecek imza törenine Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman da katılacak.