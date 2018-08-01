Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe - Cagliari maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Sarı lacivertliler İtalyan ekibi Cagliari ile karşılaşıyor. Benfica ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 3. tur ön eleme mücadelesi öncesi son hazırlıklarını tamamlamak isteyen Fenerbahçe, seyircisi önünde son maçtan galibiyetle ayrılıp önemli karşılaşma öncesi moral bulmak istiyor. Fenerbahçe Cagliari maçı hangi kanalda, Fenerbahçe Cagliari şifresiz canlı gibi detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor.

FENERBAHÇE - CAGLİARİ MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Cagliari bu akşam karşı karşıya gelecek. Yeni sezon öncesi son hazırlık maçına çıkacak olan Fenerbahçe, Cagliari ile Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda saat 21.00'da karşılaşacak. Maç D-Smart Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE CAGLİARİ MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

FENERBAHÇE'NİN HAZIRLIK MAÇLARI

Yeni sezon çalışmalarına 28 Haziran'da İstanbul'da başlayan Fenerbahçe, şu ana kadar 5 hazırlık maçı oynadı. İlk olarak Spor Toto 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'la karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

10 - 18 Temmuz'da İsviçre'de kamp yapan Fenerbahçe, iki de hazırlık maçı yaptı. İsviçre Ligi ekiplerinden Lozan'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, İngiltere Premier League takımlarından Fulham'ı 3-0 yendi.

Fenerbahçe, bu sezon ilk kez taraftarının karşısına 21 Temmuz'da Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord'a karşı oynadığı maçta çıktı. Mücadele 3-3 sona erdi. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu ile İzmir Bornova Belediye Stadı’nda oynanan mücadele ise 1-1 sonuçlandı.

Fenerbahçe, Cagliari mücadelesinde taraftarının karşısına 2. kez çıkacak. Teknik Direktör Phillip Cocu'nun görev vermesi durumunda yeni transfer Andre Ayew de Fenerbahçe formasını ilk kez giyecek.

FENERBAHÇE - CAGLİARİ MAÇI BİLETLERİ NE KADAR?

Fenerbahçe ile Cagliari Calcio arasında 1 Ağustos Çarşamba günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak hazırlık maçının biletleri genel satışa çıktı. 30.07.2018 tarihinde Yüksek Divan Kurulu Üyeleri, Kongre Üyeleri ve Temsilci Üyelerine (1 adet bilet), Fenerbahçe Kart sahipleri ve Faturalı Fenercell aboneleri için (1 adet bilet) satışa çıkan biletler; 31.07.2018 itibariyle de genel satışa açılmıştır.

Satışlar sadece www.passo.com.tr üzerinden yapılmakta olup, belirtilen fiyatlara Passolig hizmet bedeli dahildir.

Öğrenci biletleri sadece stad passolig gişeden alınacaktır.

Uygulanacak bilet fiyatları ise şöyledir:

ÖĞRENCİ TRİBÜNÜ :20.00 TL

MİSAFİR TRİBÜNÜ :54.00 TL

FENERIUM ÜST- H-I BLOK :109,00 TL

FENERIUM ALT-H BLOK :194,50 TL

FENERIUM ALT-F BLOK :248,00 TL

FENERIUM ALT-G BLOK :216.00 TL