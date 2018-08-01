Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki Benfica maçı öncesi son provasını Cagliari ile yaptı. Ülker Stadyumu’nda oynanan mücadelede başkan Ali Koç'tan büyük sürpriz geldi.

Karşılaşma öncesi statta bulunan taraftarların yoğun desteği ile karşılaşan başkan Ali Koç, hazırlık maçını taraftarlarla birlikte izlemek için tribüne geçti. Migros tribünündeki öğrenci bölümününe çıkan Ali Koç, müsabakayı buradan izledi. Başkan Koç böylece 'Birlikte maç izleyeceğiz' sözünü yerine getirdi.

Kale arkasındaki taraftarlar büyük şaşkınlık yaşarken Başkan Ali Koç'a sevgi gösterisinde bulundu. Yoğun ilgi sebebiyle Fenerbahçe başkanın etrafından güvenlik çemberi oluşturuldu.