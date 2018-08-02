UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Beşiktaş, deplasmanda 2-0 yendiği B36 Torshavn'la Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 6-0 kazanan siyah beyazlılar bir üst turu yükseldi. Siyah beyazlı ekibin rakibi LASK Linz oldu.
LASK Linz, evinde 4-0 yendiği Lilleström'ü deplasmanda 2-1'le geçerek eledi ve Beşiktaş'ın rakibi oldu.
Mücadelede Linz'in gollerini 35. dakikada Thomas Goiginger ve 65'te Samuel Tetteh attı. Ev sahibi takımın tek golü ise 79. dakikada Thomas Lehne Olsen'den geldi.
Siyah-beyazlı ekip, rakibiyle ilk maçı 9 Ağustos Perşembe günü yapacak. İki ekip arasındaki rövanş mücadelesi ise 16 Ağustos Perşembe günü oynanacak.