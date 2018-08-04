Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Emre Akbaba, adım adım Galatasaray’a... Dün spor kamuoyunda en çok konuşulan isimlerden biri Alanyaspor’un 10 numarasıydı... Sebebi ise Başakşehir’in transferden vazgeçtiklerini bildirmesiydi. Ancak bu transferin gerçekleşmesi zaten pek mümkün gözükmüyordu. Çünkü Akbaba’nın kafasında sadece Galatasaray vardı ve Başakşehir’i istemiyordu. Kulübü Alanyaspor geçtiğimiz sezonun devre arasında Başakşehir ile 5 milyon avro karşılığında anlaşmıştı. Ancak Emre Akbaba, çocukluk aşkı olan Galatasaray’da forma giyebilmek için bu teklife olumsuz cevap verdi.



Elimizi çabuk tutalım

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ’ın da konuyla ilgili “Biz Emre ile görüşmeye çalışıyoruz o telefonlarına bile bakmıyor” dediği öğrenildi. UEFA’nın yaptırımları sebebiyle oyuncu aldığı gibi satış da yapma durumunda kalan Galatasaray yönetimi, Alanyaspor’a cuma günü masaya oturabileceklerini iletti. Sarı-kırmızılılar bu hafta içinde bir oyuncu satışı gerçekleştirerek Emre’nin bonservisi için harekete geçecek. Terim’in çok istediği oyuncu için bonservis parası artı bir oyuncu takası önerilecek. Takasta düşünülen oyuncuların başında ise Tolga Ciğerci geliyor.

idmanda SÜRPRİZ

Galatasaray’ın dünkü idmanı öncesinde bu hafta babalık sevinci yaşayan Rodrigues ve Belhanda’nın bebekleri için birer pasta kesildi. Yapılan sürpriz sonrasında iki futbolcu büyük mutluluk yaşadı. Öte yandan sarı-kırmızılılar Akhisarspor’la yapacağı Süper Kupa finali için için bugün saat 14.30’da özel bir uçuşla Konya’ya hareket gidecek.

Benim için mühimsin

Galatasaray’da hakkında satılacak iddiaları olan Belhanda’ya, Fatih Terim’den moral konuşması geldi. Terim, Faslı yıldıza planları arasında her zaman kritik rollerde olduğunu belirtip “Benim için çok önemlisin” sözleriyle oyuncusunu motive etti ve yüzünü güldürdü. Belhanda da bu sezon her şeyin çok daha güzel olacağı görüşünde.



Gençlerin hayali

Galatasaray’da hazırlık döneminin yıldızı olan genç oyuncular Yunus Akgün ile Celil Yüksel, Akhisar ile oynanacak kupa finalinde süre almayı hedefliyorlar. İki isim de doğrudan kendi katkılarının da olduğu A Takımdaki ilk kupalarını kaldırmayı hayal ederken, teknik direktör Fatih Terim’in de sürpriz tercihler yapabileceği gelen bilgiler arasında.