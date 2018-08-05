Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Akhisar maçı ATV canlı izle linki bu haberde. Spor Toto Süper Lig'de geçen yılın şampiyonu Galatasaray, Türkiye Kupasının sahibi Akhisar ile bu akşam Konya Büyükşehir Belediye Stadyumunda Süper Kupa finalinde karşı karşıya geliyor. Futbolseverler ise Galatasaray Akhisar Süper Kupa maçı saat kaçta, hangi kanalda şifresiz mi? gibi soruları araştırıyor. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray, Akhisar karşısında gol veya goller bularak hem Süper Kupanın sahibi olmak istiyor hem de sezona büyük bir moral ile başlamak istiyor. Akhisar ise güçlü rakibi Galatasaray'ı geçerek Türkiye Kupasının ardından Süper Kupaya da ulaşmak için canla başla mücadele edecek. Galatasaray Akhisar maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi gibi detaylar burada yer alırken; GS Akhisar maçının şifresiz canlı anlatımı, maç skoru ve maç sonrası özet detayları turkiyegazetesi.com.tr adresinde yer alacak.

Galatasaray Akhisar maçı ATV canlı izlemek için tıklayın

Galatasaray Akhisar Süper Kupa maçı saat kaçta, hangi kanalda şifresiz mi?

Konya Atatürk Stadyumunda oynanacak Galatasaray Akhisar Süper Kupa maçı saat 20:45'te ATV ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. Galatasaray Akhisar maçının canlı anlatımı ise turkiyegazetesi.com.tr adresinde yer alacak.

Galatasaray Akhisar Süper Kupa maçında VAR ilk defa kullanılacak

Bu sezon Soner Aydoğdu ve Muğdat Çelik gibi iki yıldız ismini gönderen Akhisar, başarılı teknik adam Okan Buruk'un yerine Safet Susic'i getirdi. Süper Lig şampiyonu Galatasaray ise Akhisar’dan Muğdat’ı kadrosuna katmış, Onyekuru’yu da kiralık olarak transfer etti. Onyekuru ve Muğdat Çelik'in bu maçta şans bulmaları hâlinde sarı-kırmızılı forma altında ilk resmî maçlarına çıkmış olacaklar. Öte yandan Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupasında uygulanan Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi, TFF Süper Kupa maçında da kullanılacak. Bu da resmî anlamda bir ilke imza atmış olacak.

Kaptan Selçuk: Transfer olmasa birbirini tanıyan futbolcular sahada

Akhisar'ı tebrik eden ve önce dostluğun kazanacağını belirten sarı-kırmızılıların kaptanı Selçuk İnan, “Sonrasında biz kazanırız umarım” ifadelerini kullandı. Taraftarın transfer isteğinin normal olduğunu vurgulayan kapan, hiç kimsenin takıma dâhil olmasa da geçen sezonun şampiyonu olduklarını ve birbirlerini tanıyan futbolcuların sahada olacağını aktardı. Kazanmaları durumunda 5. Süper Kupa olacağını söyleyen Selçuk, toplamda 12 kupayı sarı-kırmızılı forma ile kazanacağını ifade etti.

Akhisar kaptanı Bilal: Tarih yazmak istiyoruz

Süper Kupa maçı öncesi konuşan Akhisarspor kaptanı Bilal Kısa, yeni sezonun inşallah hayırlı olmasını diledi. Kazasız belasız bir maç olmasını ümit ettiğini söyleyen Kısa, kendileri için güzel bir kamp döneminin geride kaldığını belirtti. Süper Kupa’yı kazanmak istediklerini söyleyen Bilal, ''Türkiye Kupası’nı kazanarak Akhisar tarihinde bir ilki gerçekleştirdik ve bunu devam ettirmek için sahada olacağız. Okan Hoca ile kupayı kazandık ama Safet Hoca da bu ligi bilen bir teknik adam.'' ifadelerini kullandı.

Safet Susic ve birçok oyuncunun ilk imtihanı

Teknik direktör olarak Akhisarspor’un başında ilk imtihanını verecek olan Safet Susic ve yeni transferler Güray, Vrsajevic, Manu, Josue de görev verilmesi hâlinde ilk resmî maçında ter dökecek. Akhisar rakibiyle ligde oynadığı 2 maçtan da galip ayrılamamıştı.

İmparator 4. dalya diyecek

Türk futboluna damga vuran İmparator Fatih Terim için bugün ayrı bir özel... Galatasaray ile 1 UEFA Kupası, 7 lig şampiyonluğu, 3 TSYD Kupası, 2 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı ve 2 de Süper Kupa kazanan İmparator, Akhisar’la birlikte 400. resmî maçına çıkarak dördüncü kez dalya diyecek...

Fatih Terim: Güzel bir maç olsun

Geçen sezon bileklerinin hakkıyla Akhisar'ın şampiyon olduğunu söyleyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Akhisarspor’u tebrik ederek UEFA Kupası’nda başarılar diledi. Uzun yıllardır Türkiye'de görev alan Saffet Susic’e de hoş geldin diyen Terim, güzel bir maç olmasını umduğunu söyledi. Terim sözlerini şu ifadelerle noktaladı: Çok önemli müsabakaları ev sahipliği yapmış Konya halkının bize ve maça desteği çok iyi olacak...

İtiraz yok, sabır var

VAR çalışmasının kendisi TFF’de görevliyken başladığını belirten Fatih Terim Dünya Kupası ile birlikte akıllarda oluşan soru işaretlerinin de yok olduğunu düşündüğünü söyledi. Terim, ''Arkadaşlarımıza şunu söyleyeceğiz. İtiraz etmeyeceğiz, sabırlı olacağız. Yusuf Namoğlu ve Murat hocaya teşekkür ediyorum. Oyuncularımızı VAR’a hazırlamaya çalışıyoruz. Doğru bir uygulama diye düşünüyorum. Hayırlısı olsun. Çok kısa sürede hayati kararların verilmesi açısından önemli, yoksa bizim hakemlerimizin kalitesi ortada” dedi.

Terim'den Yunus’a şans

Terim, ''Bazı gençlerimiz en azından devre arasına kadar bizimle devam edecekler. Sonuçlar daha iyi olabilirdi ama sonuçtan ziyade başka şeyler bizi daha fazla ilgilendirdi. Galatasaraylılar, imkânımıza ve durumumuza göre ince eleyip sık dokuduğumuzdan emin olabilirler. Transferin son gününe kadar her şey olabilir. 31 Ağustos’a kadar merak etmesinler. Gece gündüz çalışıyoruz. Yunus üzerinde durduğumuz bir oyuncu. Sağ ve solda oynayabiliyor. Alışma evresinde. Daha da alışacak. Bu sezon solak oyuncu olarak öne çıkan futbolcular da oldu. Forma verdiğim bir oyuncu, yarın aramızda olabilir” ifadesini kullandı.