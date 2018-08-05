Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Benfica, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda temsilcimiz Fenerbahçe ile oynayacağı maç öncesinde tüm biletlerin satıldığını açıkladı. Estadio da Luz'da oynanacak ilk karşılaşmada tribünlerde 60 bin Portekizli taraftar yer alacak.

RÖVANŞ MÜCADELESİ 14 AĞUSTOS'TA

Fenerbahçe ile Benfica arasındaki ilk maç, 7 Ağustos günü saat 22.00'de başlayacak. Rövanş mücadelesi ise 14 Ağustos'ta Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda 21.00'de start alacak.

Fenerbahçe, Benfica'yı geçmesi durumunda Şampiyonlar Ligi gruplarına kalabilmek için Spartak Moskova - PAOK eşleşmesinden gelecek takımla play-off karşılaşmasına çıkacak.