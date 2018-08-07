Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FB Benfica maçı hangi kanalda, Fenerbahçe Benfica maçı şifresiz mi ve Benfica FB maçı saat kaçta? gibi aradıklarınıza bu haberden ulaşabilirsiniz. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Portekiz devi Benfica ile karşı karşıya gelecek. Dev maç öncesi FB Benfica maçı saat kaçta, Fenerbahçe Benfica maçı hangi kanalda ve Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz mi gibi detaylar merak içerisinde sorgulanıyor. Sarı-lacivertli ekipte Josef de Souza'nın cezası sebebiyle forma giyemeyeceği ilk maçta temsilcimiz tur için avantajlı bir skor elde etmek için sahaya çıkıyor. Benfica ise saha ve seyirci avantajını kullanarak bir üst tur şansını ilk maçta koparmak istiyor. Heyecan seviyesi bir hayli yüksek olacak maç öncesi Benfica Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı izlenecek? soruları sorgulanırken; Benfica Fenerbahçe maçının şifresiz canlı anlatımı, maç skoru ve maç sonrası özet detayları ise turkiyegazetesi.com.tr adresinde yer alacak.

Benfica Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda şifresiz mi?

Benfica Fenerbahçe maçı saat 22:00'da beIN Sport 1 ekranlarından şifreli olarak izlenecek. Ancak maçın canlı anlatımı turkiyegazetesi.com.tr adresinde yer alacak.

Rakip Benfica’ya derin bakış!

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi ön elemesinde bugün karşı karşıya geleceği Benfica, teknik direktörü Rui Vitoria ile üç sezonu geride bırakmış oturmuş bir takım. Son hazırlık maçlarını Dortmund, Juventus ve Lyon ile oynayan Portekiz temsilcisi bu maçlarda iyi yaptığı şeyler kadar zaaflarıyla da dikkat çekerken, Benfica’nın futbolundaki önemli noktaları sizler için derledik...



> Bekten fazlası: Grimaldo



Benfica’nın 2016’da Barcelona altyapısından transfer ettiği İspanyol sol bek Alejandro Grimaldo, hücum varyasyonlarında da etkili. Her iki bekini de hücuma göndermeyi seven ve oyuna genişliği bekleriyle veren Benfica’nın Dortmund karşısında yaptığı atakların yüzde 44’ü Grimaldo’nun olduğu sol kanattan geldi. Bekler orta yaptığında ceza sahası içinde en az 3 Benficalı oluyor. Grimaldo’nun frikikleri de etkili (Juventus’a gol attı).



> Pizzi yönetiyor



Orta sahada üç futbolcuyla oynayan Benfica’da Fejsa’nın rolü rakip atakları kesmek ve rakipleri yıldırmak. Hücumu yönlendiren isim ise Pizzi. Geçtiğimiz sezon ligi 6 gol ve 6 asistle tamamlayan Portekizli, orta alanda boş kaldığında savunma arkasına attığı derin toplarla forvetlere gol pozisyonu hazırlayabiliyor. Rakibe baskı arttığında ceza sahasına da giriyor ve gol arıyor. Lyon karşısında iki net fırsat bulmuş ve birini gol yapmıştı.



> Önde basıyorlar



Fenerbahçe’de Cocu’nun iki stoperini ceza sahasının iki çizgisine göndermesi ve buradan oyun kurmaya çalışması Benfica karşısında zor anlar yaşatabilir. Dortmund gibi savunmadan topla çıkma konusunda çok üst düzey bir takıma bile yaptığı ön alan baskısıyla zor anlar yaşatan Benfica, Fenerbahçe savunmasını da önde yapacağı bunaltıcı baskıyla hataya sürükleyebilir. 5-6 oyuncuyla rakip ceza sahası etrafında pres yapıyor ve rakibi hataya zorluyor.



> Taçlara dikkat



Ceza sahası çevresinde kazanılan taç atışlarını korner veya duran top gibi değerlendiren Benfica, ceza sahasına 4-5 oyuncu sokarak bu fırsatları değerlendirmeye çalışıyor. Ceza alanına gönderilen uzun taç atışlarına 90 dakika boyunca dikkat edilmesi gerek. Ayrıca Rui Vitoria’nın antrenmanlarında kalecilerin de pas trafiğine dahil olduğunu görüyoruz. Ki kaleci Mile Svilar Dortmund maçında 36 defa topla buluştu.



> Savunmaları sıkıntılı



Defans hattını mümkün olduğunca ileride kurmaya çalışan ve oyunu rakip yarı alanda oynamak isteyen Benfica’nın savunması ise takımın en sorunlu bölgesi. Savunma arkasına atılan derin toplarla başı belada olan Portekiz ekibi, ceza sahasına kalabalık giren takımları savunmakta çok zorlanıyor. Dortmund, Juventus ve Lyon’a karşı çok sayıda pozisyon veren Benfica, bu takımların ceza sahasına 3-4 oyuncu soktuğu dakikalarda adeta çaresiz kaldı.

Koç: Dualarınızı eksik etmeyin



Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Lizbon yolculuğu öncesi “Dualarınızı eksik etmeyin” dedi. Daha önce zor bir kura çektiklerini ve şanssızlığı kırmak istediklerini belirten Koç, ilk maçtan avantajlı bir skorla dönmek istediklerini söyledi.

Maraton başlıyor



Kanarya ilk resmî maçına bugün Benfica karşısında çıkacak. Sarı-lacivertlileri 3 haftalık periyotta zorlu karşılaşmalar bekliyor. Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Benfica ile 2, Süper Lig’de 3 maç yapacak Fenerbahçe, Avrupa mücadelesinde play-off turuna yükselirse üç haftalık periyotta toplam 7 maça çıkmış olacak. Ki Kanarya 26 günde de 6 hazırlık maçı yapmıştı.

AYEW TAKIMLA ÇALIŞTI



Portekiz’de coşkuyla karşılanan F.Bahçe dün akşam son hazırlığını karşılamanın oynanacağı Luz Stadı’nda yaparak maç saatini beklemeye başladı. Phillip Cocu oyuncularına pas organizasyonları ve çift kale maçın ardından bireysel ve taktiksel çalışmalar yaptırdı. Sakatlığı bulunan Andre Ayew idmana katıldı. Antrenmanı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve sarı-lacivertli bazı yöneticiler de izledi.

Benfica’dan korkmuyoruz



∂ F.Bahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu büyük bir takımla maça çıkacaklarını vurgulayarak, “Fakat biz de kaliteli bir ekibiz. Bu ilk ayakta iyi bir skor alıp ikinci maçta, kendi taraftarımızın önünde turu geçen taraf olmak istiyoruz” sözlerini kullandı. “Çok hazırlık maçı oynadık. Yeni bir oyun anlayışımız var” diyen Hollandalı çalıştırıcı, “Benfica’ya saygı duyuyoruz ama korkmuyoruz. Taktiksel bir mücadeleye çıkacağız. Savunma da yapacağız ofansif de oynayacağız” sözlerini kullandı. Cocu’nun kozu Giuliano da, “Stat dolu olacak, böyle olunca futbolcu kendini iyi hisseder. Maçın başında baskı yapıp onların planını bozmalıyız” şeklinde konuştu.