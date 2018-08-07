Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fatih Terim yönetiminde geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, yeni sezona şokla başladı. Süper Kupa’da Akhisar’a penaltılarla kaybeden sarı-kırmızılılarda, sonuçtan çok, kötü futbol Terim’i çılgına çevirdi. Hazırlık döneminde de kendi seviyesindeki PSV, Valencia, AEK gibi takımlara diş geçiremeyen ve vasatı aşamayan sarı-kırmızılılar, sezonun açılış mücadelesinde de aynı performansı gösterince tecrübeli teknik adamın sabrı taştı. Maçın ardından “Kimse kafasına göre oynayamaz” mesajı veren ve “Bu seviye Şampiyonlar Ligi için yetmez. Hayal kırıklığına uğrarız. Öyle siz kendi bildiğiniz gibi oynayamazsınız. Size söylenen şekilde oynayacaksınız. Hayal kırıklığına uğradığım oyuncular var. Hem oynayacak, hem kazanacağız, hem de değişeceğiz. Bundan emin olabilirsiniz. Başka türlü şansımız yok” ifadelerini kullanan tecrübeli teknik adam, resmen neşteri vuracağını açıkladı.



Yönetime de mesaj

Penaltıyı kaçırıp kupanın Akhisar’a gitmesine neden olan Bafetimbi Gomis’in, köşe tercihine ve vuruş şekline de sinirlenen Fatih Terim’i asıl kızdıran Fransız futbolcunun 120 dakika boyunca hiçbir varlık gösterememesiydi. Gomis’in satılmasına itiraz etmeyeceğini bildiren Terim, Fransız yıldızı bu süreçte kızağa çekmeyi planlıyor. Ayrıca, Terim’i Belhanda başta olmak üzere, Feghouli ve Fernando da çok kızdırdı. Orta bölümde görev yapan bu oyuncuların da taktik disiplinden çıktığını düşünen, Fatih Terim, bu oyunculara sırayla kulübeyi gösterecek. Tecrübeli hoca ayrıca sarı-kırmızılı yönetime de mesaj vererek, Şampiyonlar Ligi için artık çok kısa bir zamanlarının kaldığını ve 3 bölgeye takviyenin bir an önce yapılması gerektiğini iletti.

39 DERECE ATEŞLENİNCE YEDEK OTURMUŞ

Yunus 11’de çıkacakmış

Süper Kupa’yı Akhisar’a kaptıran Galatasaray adına en büyük kazanç Yunus Akgün oldu. Final maçında 70. dakikada Fernando’nun yerine oyuna giren genç yetenek kısa sürede farkını hissettirdi. Bir de attığı şut var ki, gol olması işten değildi ama kaleci Fatih son anda parmaklarının ucuyla topa müdahale ederek, Yunus’un hayallerini yıktı. 18 yaşındaki oyuncuyla ilgili bir de gerçek ortaya çıktı. Fatih Terim’in, Yunus’u Süper Kupa finalinde ilk 11’de sahaya sürmeyi düşündüğü ancak genç yıldızın maçtan önceki gün 39 derece ateşlendiği için bu kararından vazgeçtiği öğrenildi.