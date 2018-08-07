Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Servisi

U21 takımları 45’er dakikalık maçlarda karşı karşıya geldi. Ancak bu iki maçta görev alan hakemler TFF'nin vizesi yapılmış hakemleri değildi. TFF'nin Özel müsabaka ve turnuva talimatı çok net. Madde 4'ün (g) fıkrasına göre "Özel müsabaka veya turnuvaya ilişkin hakem ücretleri ile harcırahların, kulüp veya müsabaka organizatörü tarafından yatırıldığını gösterir dekont, yer almalıdır." Yine Madde 5'e göre "bu talimat kapsamında yer alan kriterlere uygun başvurular TFF tarafından onaylanır. TFF tarafından onaylanmayan özel müsabaka veya turnuva düzenlenemez." 3 büyük kulüp, maalesef güzel bir organizasyon olan dostluk turnuvasında PFDK'lık olma ile karşı karşıya kaldı.