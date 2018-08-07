Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig’de yıllardır performansıyla yakından izlenen isimlerden olan Serdar Gürler, İspanya’ya transfer oldu. La Liga kulüplerinden SD Huesca, Serdar Gürler’i transfer ettiğini bildirdi. Kulübün internet sitesinden yapılan duyuruda, Türk yıldızla anlaşmaya varıldığı yazıldı.Geçen sezon Osmanlıspor'da forma giyen Serdar, Huesca ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Huesca'nın bonservis bedeli olarak Osmanlıspor'a 2 milyon 550 bin avro ödeyeceği öğrenildi.



Gösterdiği performansla dikkatleri çeken 26 yaşındaki milli futbolcu, 12 gol atmasına rağmen Osmanlıspor'un küme düşmesini engelleyememişti. Bir dönem Galatasaray’ın kalesini koruyan Leo Franco’nun teknik direktörlüğünü yaptığı SD Huesca’nın yeni kuracağı sistemde Serdar’ın önemli bir yeri olacağı da eklendi. 28 yaşındaki kanat oyuncusunun öz geçmişi de açıklamaya konurken, hızı ve gol yollarındaki etkisinden bahsedildi.



Sağlık kontrolünden geçti



Bu arada Serdar Gürler, Huesca tarafından sağlık kontrolünden geçirildi. Yıldız futbolcu yarın takımın Vitoria'da bulunan kampına dahil olacak.

