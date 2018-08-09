Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

Sezonun ilk resmî maçından 1-0’lık mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe’de teknik direktör Phillip Cocu’nun keyfi kaçtı. Hollandalı çalıştırıcı, Benfica karşısında alınan sonucun çok kötü olmadığını vurgulasa da, basit top kayıpları nedeniyle oyuncularına sitem etti. Mücadeleye iyi başladıklarını dile getiren Cocu, “Gösterdiğiniz çabadan mutluluk duydum” dediği oyuncularını, “İlk yarıda düşündüklerimizi sahaya yansıttık. Kompakt bir oyun sergiledik. Ancak ikinci yarıda kontrolü kaybettik. Top bizdeyken çok fazla, kayıp yaptık” sözleriyle eleştirdi. “Şampiyonlar Ligi’nde başarılı olmak için tek devrelik oyun yetmez” vurgusunda bulunan Hollandalı, “Rövanşta istediğimizi alabilmek için özellikle hücum organizasyonlarını geliştirmeliyiz” dedi.



Tur yemini ettiler

Benfica maçının geride kaldığının altını çizen Phillip Cocu, “Hatalarımızı inceleyeceğiz. Bunları en aza indirgemek için çalışacağız. Güçlü yanlarımızı daha da geliştireceğiz” ifadelerini kullandı. Savunma performansından memnun olduğunu dile getiren Cocu, “Rövanşta ne yapmamız gerektiğini çok iyi biliyoruz. Maçı kazanıp, turu geçmek için her şeyimizi ortaya koyacağız. Taraftarımız da desteğiyle amacımıza ulaşacağımıza inanıyorum” diyerek oyuncularına moral aşıladı. Hollandalı teknik adamın bu samimi yaklaşımı takım üzerinde olumlu etki yaparken, futbolcular tur yemini ederek soyunma odasından ayrıldı.

Süper Lig rotasyonu

Süper Lig’e Bursaspor maçıyla start verecek olan Fenerbahçe’de kadro değişiyor. Benfica karşısında cezası nedeniyle forma giyemeyen Josef, sakatlığı nedeniyle sonradan oyuna dahil olan Soldado ve genç yıldız Barış Alıcı, Kadıköy’de ilk 11’de sahada çıkmaya hazırlanıyor. Saracoğlu’ndaki ilk resmî maçta daha hücumcu bir kadroyla tribünleri coşturmayı planlayan Phillip Cocu, Ayew’i ise Benfica rövanşını düşünerek riske etmeyecek.

Alkışlar Skrtel’e

Fenerbahçe, Benfica deplasmanından 1-0’lık yenilgiyle dönerken, Martin Skrtel maçın adamı ilan edildi. 90 dakika boyunca hatasız oynayan Slovak stoper, tam 17 Benfica atağını keserken, yüzde 70 ikili mücadele kazanma başarısı gösterdi. Karşılaşma sonrası istatistiklerini gören Skrtel, “Sadece bu kadar mı?” esprisi yaparken, “Elimden gelen gayreti gösterdim. Keşke gol yemeden bitirebilseydik” diye konuştu.

PAOK avantaj yakaladı

F.Bahçe’nin Şampiyonlar Ligi play-off turuna kalması halindeki muhtemel rakiplerinin karşılaşmasında PAOK evinde Spartak Moskova’yı 3-2 mağlup etti. Ivelin Popov ve Quincy Promes’in golleriyle iki farklı geri düşen Yunan ekibi Prijovic, Limnios ve Pelkas’ın sayılarıyla avantaj yakaladı.



Şimdi onlar düşünsün

Valbuena, Benfica’ya yenildikleri için hayal kırıklığına uğradığını belirtirken, “Henüz hiçbir şey bitmedi. Salı günü evimizde Benfica’yla görüşeceğiz” dedi. Mehmet Topal, “Benfica Kadıköy’den çıkamaz”, Giuliano da, “İstanbul’da işler farklı olacak” sözleriyle rakibe gözdağı verdi.