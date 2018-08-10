Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankaragücü Galatasaray maçı şifresiz canlı anlatım izle ve canlı skoru kaç kaç? ile ilgili tüm detaylara sizler için hazırladığımız haberimizden ulaşabilirsiniz. Süper Lig'in ilk haftasının açılış maçında geçen sezonun şampiyonu Galatasaray, lige yeni yükselen Ankaragücü ile karşı karşıya geliyor. Galatasaray, deplasmanda rakibini yenerek lige güzel bir başlangıç yapmanın peşinde. Ankaragücü ise kendi evinde saha ve seyirci avantajını kullanarak geçen sezonun şampiyonunu yenerek bu lige çıkmayı hakettiğini göstermenin planlanlarını yapıyor. Karşılaşma beIN Sport 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Peki merakla beklenen Ankaragücü GS maçı şifresiz canlı anlatım izle ve skoru kaç kaç? İşte detaylar...

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Galatasaray - Ankaraücü maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Osmanlı Stadı'nda bu akşam saat 21:45'de başlayacak mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı anlatımı tg.com.tr'de olacak.

Ankaragücü - Galatasaray muhtemel 11'ler...

Ankaragücü: Hopf, Erdem, Kone, Yalçın, Pinto, Faty, Arif, Bifouma, Putsila, El Kabir, Kehinde

Galatasaray: Muslera, Linnes, Maicon, Serdar, Carole, Donk, Fernando, Belhanda (Onyekuru), Feghouli, Rodrigues, Eren (Gomis)

Nagatomo sakatlığı nedeniyle yok

Sarı-kırmızılı ekipte Akhisarspor ile yapılan TFF Süper Kupa maçında sakatlanan Yuto Nagatomo, MKE Ankaragücü karşısında sahada yer alamayacak. Hazırlık döneminde takımdan ayrı kalan Tolga Ciğerci ve Tarık Çamdal da başkent deplasmanında forma giyemeyecek.

Galatasaray’da yeni transferler Henry Onyekuru ile Muğdat Çelik, teknik direktör Fatih Terim’in görev vermesi durumunda sarı-kırmızılı formayla ilk resmi maçlarına çıkacak.

Galatasaray, sezona koruduğu kadrosuyla başlayacak

Spor Toto Süper Lig’in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon öncesi kadrosunu büyük ölçüde korudu. Geride kalan sezonu şampiyon tamamlayan takımın istikrarlı oyuncularını kadrosunda tutan sarı-kırmızılılar, bonservisi elinde olan Muğdat Çelik’i renklerine bağlarken, İngiltere’nin Everton kulübünden Nijeryalı Henry Onyekuru’yu kiraladı. Galatasaray, geride kalan sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen Japon futbolcu Yuto Nagatomo’nun da bonservisini İtalyan kulübü Inter’den aldı.

Sarı-kırmızılı kulüp, sözleşmeleri sona eren futbolculardan performansıyla eleştirilen Yasin Öztekin’in yanı sıra, geride kalan sezon fazla forma şansı bulamayan Koray Günter, Hakan Balta, Cedric Carrosso, Iasmin Latovlevici, Eray İşcan ve Umut Gündoğan ile yola devam etmedi. Kiralık sözleşmesi biten Jason Denayer de kulübü Manchester City’ye döndü. 2015-2016 sezonu öncesinde transfer edilen ancak 3 sezonda hiçbir resmi maça çıkamayan Endoğan Adili’nin sözleşmesini fesheden Galatasaray, geçen sezon Belçika’nın Standard Liege’de kiralık olarak forma giyen Luis Pedro Cavanda ile de yollarını ayırdı. Standard Liege, Galatasaray’a 2,4 milyon avro ödeyerek Cavanda’nın kiralık sözleşmesinde bulunan satın alma opsiyonunu kullandı.

Gençler umut verdi

Galatasaray’ın sezon öncesi hazırlık maçlarında süre alan genç futbolcular, gelecek adına umut verdi. Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Fatih Terim, kampa götürdüğü genç oyunculardan İsmail Çipe, Celil Yüksel, Abdussamed Karnuçu, Doğan Can Davas, Ahmet Sivri, Yunus Akgün ve Ali Yavuz Kol’a hazırlık maçlarında şans verdi. Kaleci İsmail Çipe’nin yanı sıra Yunus Akgün, Celil Yüksel ve Doğan Can Kavas, performanslarıyla dikkati çekti.

EN BÜYÜK BAŞARISI DÖRDÜNCÜLÜK

Başkent ekibi, 49 kez mücadele ettiği Süper Lig'de en büyük başarısını, 4. sırada yer alarak elde etti.

Başkent temsilcisi, 1963-1964 sezonunda Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray, 1972-1973 sezonunda Galatasaray, Fenerbahçe ve Eskişehirspor, 1984-1985 sezonunda Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, 2001-2002 sezonunda ise Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ardından ligi 4. sırada bitirme başarısı gösterdi.

Ankara ekibi, 2001-2002 sezonu sonunda ise Avrupa Kupaları'na katılma hakkı elde etti.

ERYAMAN STADI YETİŞMEDİ

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun açılış maçında Galatasaray ile Osmanlı Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Başkent ekibi, Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarının başlaması ve Eryaman Stadı'ndaki gecikme nedeniyle yeni sezona Osmanlı Stadı'nda başlayacak.

Ankara ekibi, inşaatı devam eden Eryaman Stadı'nın tamamlanmasının ardından karşılaşmalarını bu statta oynayacak.

TRANSFER YASAĞI KALDIRILDI

MKE Ankaragücü Kulübü'nde Mehmet Yiğiner yönetimi, 2012-2013 sezonunda kulübe verilen transfer yasağını kaldırdı.

Yasağın kalkmasıyla birlikte kadrosuna takviyeler yapan başkent temsilcisi, yeni sezona 9 yeni transferiyle giriş yapacak.

Sarı-lacivertliler, yasağın ardından Gençlerbirliği'nden Johannes Hopf, Osmanlıspor'dan Yalçın Ayhan ve Tiago Pinto, Malaga'dan Bakary Kone, Bursaspor'dan Ricardo Faty, FEC Zwolle'den Youness Mokhtar, Sivasspor'dan Thievy Bifouma, Antalyaspor'dan Moestafa El Kabir ve Manisaspor'dan Alper Önal'ı kadrosuna dahil ederken, geçen sezon takımda kiralık oynayan Lanre Kehinde'nin de borservisini aldı.