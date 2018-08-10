Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karabükspor Adana Demirspor maçı şifresiz canlı izle ve skoru kaç kaç? ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. TFF 1. Lig'in ilk karşılaşmasında 1. Lig'e yeni düşen Karabükspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geliyor. Lige saha ve seyirci avantajını kullanarak iyi bir şekilde başlamak isteyen Karabükspor, mutlak galibiyet peşinde. Adana Demirspor ise zorlu rakibi karşısında puan veya puanlar hedefiyle sahada. Peki merakla beklenen Karabük Adana Demir maçı şifresiz canlı izle ve skoru kaç kaç? İşte detaylar...

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Kardemir Karabükspor Adana Demirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Sezonun açılış maçı Kardemir Karabükspor ile Adana Demirspor arasında Karabük'te oynanacak. Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda yapılacak maç saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma beIN Sport MAX 1 kanalından naklen yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı anlatımı ve skor takibi ise tg.com.tr'de.

Statü

Yer alan 18 takım, Süper Lig'e yükselmek için yarışacak. Normal sezonu ilk ikide bitiren takımlar doğrudan Süper Lig'e çıkacak. Sezonu 3, 4, 5 ve 6. sırada tamamlayacak takımlar ise play-off'ta mücadele edecek. Play-off'ta rakiplerini geçen bir takım da adını Süper Lig'e yazdıracak. Sezonu son 3 sırada tamamlayan takımlar ise TFF 2. Lig'e düşecek.

Ligin yenileri

2018-2019 sezonunda Spor Toto 1. Lig'de 6 yeni takım mücadele edecek. Geçen sezon Süper Lig'den düşen Kardemir Karabükspor, Gençlerbirliği ve Osmanlıspor, yeniden çıkabilmek için ter dökecek. TFF 2. Lig'den yükselen Altay, Hatayspor ve Afjet Afyonspor da 1. Lig'in yeni takımları arasında yer aldı.

Yabancı oyuncu kuralı

Spor Toto 1. Lig kulüpleri, kadrolarında en fazla 10 yabancı oyuncu bulundurabilecek. Kulüpler, sözleşme imzaladıkları 10 yabancı futbolcunun sadece 5'ine müsabaka kadrosunda yer verebilecek.

İlk hafta programı

Spor Toto 1. Lig'de sezonun ilk haftasının maç programı şöyle:

Yarın:

21.45 Kardemir Karabükspor-Adana Demirspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

11 Ağustos Cumartesi:

19.30 Boluspor-Osmanlıspor (Bolu Atatürk)

21.45 Adanaspor-Tetiş Yapı Elazığspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

21.45 Altay-Ümraniyespor (İzmir Atatürk)

12 Ağustos Pazar:

19.30 Giresunspor-Eskişehirspor (Giresun Atatürk)

19.30 Gençlerbirliği-Hatayspor (Osmanlı)

21.45 Balıkesirspor Baltok-Altınordu (Spor Toto Akhisar)

21.45 Denizlispor-Gazişehir Gaziantep (Denizli Atatürk)

13 Ağustos Pazartesi:

21.45 İstanbulspor-Afjet Afyonspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)