Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arsenal - Manchester City maçı şifresiz canlı izle ve Arsenal Manchester maçı canlı skor kaç kaç futbolseverler tarafından araştırılıyor. İngiltere Premier Lig'in ilk hafta kapanış maçı olan Arsenal - Manchester City maçı büyük heyecana sahne olacak. Son şampiyonu evinde ağırlayan Mesut Özil'li Arsenal, Emirates Stadı'nda oynanacak maçtan üç puanla ayrılmak istiyor. Saat 18:00'de başlayacak olan maçın canlı takip linki sizlerle...

ARSENAL - MANCHESTER CİTY MAÇI CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYIN

Pep Guardiola önderliğindeki son şampiyon Manchester City, İngiltere Premier Lig’in ilk haftasında Arsenal ile Emirates Stadı’nda kozlarını paylaşacak. Yeni teknik direktörü Unai Emery ile 3 puan hedefleyen Mesut Özil’li Londra temsilcisinde bu mücadelede Kolasinac yer almazken, Ramsey ve Monreal’in durumu şüpheli. Sergio Agüero’lu konuk ekipte ise Danilo ve Mangala yok; De Bruyne, Raheem Sterling ve David Silva’nın durumu maç saatinde belli olacak.

Artık Wenger yok

Arsenal, 22 yıl sonra ilk kez Arsene Wenger'siz bir lig maçına çıkıyor.

Son şampiyonluğunu 2004'te alan ve başarıya hasret kalan Kuzey Londra ekibi, Wenger'in görevi bırakmasının ardından yeni sezona Unai Emery önderliğinde giriyor.

Lucas Torreira, Sokratis ve Bernd Leno transferleriyle dikkat çeken Topçular, bu sezon yeniden ilk dörde girerek Şampiyonlar Ligi'ne dönmek isteyecekler.

City 6 maçtır yenilmiyor

İki ekip arasında oynanan son 5 Premier Lig mücadelesinde Manchester City yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte rakibine ezici bir üstünlük sağlayan Pep Guardiola’nın öğrencileri, 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. City rakip fileleri 14 kez sarsabilirken, Arsenal ise sadece 4 gol ile cevap verebildi. Londra ekibi son olarak City’yi 21 Aralık 2015 tarihinde 2-1’lik skorla devirmişti.