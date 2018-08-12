Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Akhisarspor maçı şifresiz canlı izle ve skoru kaç kaç? ile ilgili merak ettikleriniz haberimizde. Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş ile Akhisarspor İstanbul'da karşı karşıya geliyor. Evinde saha ve seyirci avantajını kullanmak isteyen Beşiktaş, lige galibiyetle başlamak istiyor. En son Süper Kupa'da Galatasaray'ı mağlup eden Akhisarspor ise zorlu Beşiktaş deplasmanında puan veya puanlar peşinde. Peki heyecanla takip edilen BJK Akhisar maçı şifresiz canlı izle ve skoru kaç kaç? İşte detaylar...

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Muhtemel 11'ler

BEŞİKTAŞ: Tolga, Gökhan, Pepe, Necip, Caner, Tolgay, Medel, Lens, Oğuzhan, Babel, Larin

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

AKHİSARSPOR: Fatih, Vrsajevic, Dany, Mustafa Yumlu, Ömer Bayram, Bilal, Aykut, Sissoko, Barbosa, Manu, Seleznov

TEKNİK DİREKTÖR: Saffet Susic

Beşiktaş - Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Siyah-beyazlı takım, son Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa sahibi rakibini 12 Ağustos Pazar günü saat 21.45’te konuk edecek. Vodafone Park’taki mücadeleyi hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

Evinde 44 maçtır yenilmiyor

Beşiktaş, evinde oynadığı son 44 lig maçında yenilmedi. Süper Lig’de sahasındaki son yenilgisini 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda rakibi Akhisarspor’a 2-0 mağlup olarak yaşayan siyah-beyazlılar, sonraki 44 lig karşılaşmasında rakiplerine galibiyet şansı vermedi. Beşiktaş, söz konusu maçlarda 37 galibiyet ve 7 beraberlikle 118 puan topladı. Bu karşılaşmaların 37’sini Vodafone Park’ta oynayan Beşiktaş, yeni stadında 30 galibiyet alırken, 7 kez berabere kaldı.

Siyah-beyazlılar ayrıca Vodafone Park’ta oynadığı Süper Lig maçlarındaki son puan kaybını Akhisarspor karşısında yaşadı. Geçen sezonun 12. haftasında rakibini konuk eden Beşiktaş, sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Siyah-beyazlı takım, bu karşılaşmanın ardından evinde üst üste oynadığı 11 lig mücadelesini kazandı. Beşiktaş, bu 11 karşılaşmada fileleri 35 kez havalandırırken, kalesinde 6 gol gördü.

Sezona moralli giriyor

Beşiktaş, Süper Lig sezonuna moralli başlayacak. Sezon öncesi ilk resmi karşılaşmalarını UEFA Avrupa Ligi’nde oynayan siyah-beyazlı ekip, ön elemelerdeki 3 karşılaşmayı da kazandı. İkinci ön eleme turunda Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn’ı 2-0 ve 6-0’lık skorlarla geçen Beşiktaş, 3. ön elemede ise Avusturya ekibi LASK Linz’e 1-0 üstünlük kurdu.

Beşiktaş ile Akhisarspor 13. randevuda

Beşiktaş ile Akhisarspor, Süper Lig’de 13. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 12 maçtan 6’sını siyah-beyazlılar, 2’sini Ege temsilcisi kazandı, 4 müsabaka da berabere bitti. Beşiktaş’ın 25 golüne, Akhisarspor 16 golle yanıt verdi. Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul’da yapılan müsabaka golsüz tamamlandı, Akhisar’daki karşılaşmayı Beşiktaş 3-0 kazandı.