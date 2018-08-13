Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, orta saha ile hücum hattı arasında top taşıyacak, pozisyon hazırlayacak, üretkenliğini konuşturacak oyuncu konusunda hayli sıkıntılı. Hoca, Belhanda’dan çok umutluydu fakat bu futbolcunun etkisiz performansıyla hayal kırıklığına uğradı. Yönetim transfer konusunda gecikince, Terim de eldeki oyuncularla denemeler yaptı ancak Feghouli’nin de “Suyu taşıyan adam” görevini üstlenemeyeceğini gördü.



Mutlaka kazandırın

Takımın dinamik isimleri Sinan Gümüş ile Onyekuru’nun ise o misyona kavuşmalarının çok zaman alacağını ve bu iki isimden kanatlarda daha çok fayda alacağını gören Fatih Terim, yönetime bu defa “Emre Akbaba şart” raporunu sundu. Terim merkez orta sahada da Ndiaye ya da o tarz futbolcunun aslında şart olduğunu tekrar ederken, bu nokta olmasa bile Emre’nin mutlaka Galatasaray’a kazandırılmasını istedi

Badou Ndiaye gerçekleri

Galatasaray’ın yeniden kadrosunda görmek istediği ancak yüksek maliyeti sebebiyle geri adım attığı Stoke City forması giyen Badou Ndiaye, Brentford maçında kadroya alınmamıştı. Stoke City’nin yardımcı antrenörü Mark Sale, Badou Ndiaye’nin sakatlığı sebebiyle kadroda olmadığını belirtip transfer dedikodularına son verdi.