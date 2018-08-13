Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe, Süper Lig’e galibiyetle başlarken, teknik direktör Phillip Cocu, özeleştiri yapmaktan çekinmedi. Saracoğlu’ndaki atmosferin muhteşem olduğunu belirterek taraftara teşekkür eden Hollandalı çalıştırıcı, takımı için ise farklı ifadeler kullandı. Cocu, “Takım olarak geliştirmemiz gereken noktalar var. Şu anda gelebileceğimiz ve gelmek zorunda olduğumuz seviyede değiliz” sözleriyle çok çalışmaları gerektiğini dile getirdi. Özellikle maçın son bölümlerinde oyunun çok geniş bir alan yayılmasından rahatsız olduğunu vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, “Takımın birlikte kalabilmesi için topu daha çok kontrol etmemiz gerek. Pas ritmini artırmalı, gereksiz paslardan ve pas hatalarından kurtulmalıyız. Top kayıpları nedeniyle çok fazla koşmak zorunda kaldık. Bu süreçte oluşan boşluklarda rakip gol bulabilirdi” uyarısında bulundu.



Yardımlaşma ve güven

Hücum futbolunu sevdiğini belirten Phillip Cocu, “Ancak maçın sonlarına doğru yorgunluk başladığında yapılan pas hatalarına önlem almamız gerek. Baskı yapamıyorsak, birlikte kalmalıyız” yorumu yaptı. Özellikle oyun kurma konusunda gelişim göstermeleri gerektiğinin altını çizen Hollandalı, “Bazen özgüven eksikliği bazen de doğru karar verememe bu durumu olumsuz etkiler. Oyun kurarken birbirimize güvenmeliyiz. Maçın bazı bölümlerinde doğru hamleleri yapıyoruz. Ancak bu süreleri artırmalı, hem taktik hem de fiziksel olarak oyunumuzu 90 dakikaya yaymalıyız” ifadesini kullandı. Hedeflenen seviyeye gelmek için çalıştıklarını söyleyen Cocu, “Eksiklerimizin farkındayız ve bunları nasıl gidereceğimizi de biliyoruz. Hedeflediğimiz takıma en kısa sürede ulaşmak için de çok çalışıyoruz” diyerek taraftarlara umut verdi.

Benfica maçına Sloven hakem

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Fenerbahçe’ye misafir olacak Benfica, bugün İstanbul’a gelecek. Portekiz ekibi son idmanını Saracoğlu’nda gerçekleştirecek. Benfica’nın 18.00’deki idmanından sonra teknik direktör Rui Vitoria bir basın toplantısı düzenleyecek. Kritik mücadeleyi ise Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.

Slimani neşe kattı

Benfica maçının hazırlıklarına Bursa galibiyetinin moraliyle başlayan Fenerbahçe’nin dün yaptığı çalışmada yeni transfer Islam Slimani de yer aldı. Slimani neşeli ve sıcak tavırlarıyla dikkat çekerken, Fransızca konuşan Valbuena ile Dirar, Cezayirli golcüyle yakından ilgilendi.

Kadro değeri yükseldi

Ayew ve Slimani transferleri Fenerbahçe’nin kadro değerinde önemli bir artış sağladı. Yeni transferler öncesi 64 milyon avroyla son 10 yılın en düşük rakamını bulan kadro değeri iki lejyonerin katılımıyla 33 milyon avro yükseldi. Slimani’nin 18, Ayew’in 15 milyonluk katkısı Fenerbahçe’yi 97 milyon avroya taşıdı. Bu arada göze giremeyen Ozan Tufan ile Salih Uçan’a yol göründü. Salih kendisine Avrupa’da kulüp aramaya başlarken, Aykut Kocaman’dan sonra Cocu’nun da gözden çıkardığı Ozan, İspanya’dan aldığı teklifleri değerlendirmeye başladı.