Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbulspor Afjet Afyonspor şifresiz canlı izle ve İstanbulspor Afyonspor maçı canlı skor kaç kaç merak edenler haberimizde buluşuyor. Geçen sezon play-off'un kapısından dönen İstanbulspor, ligin yeni ekiplerinden olan Afyonspor ile karşılaşıyor. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumunda oynanacak olan karşılaşma saat 21:45 itibariyle başlayacak. İki ekibin de lige üç puanla ve moralli başlamak istemesi, maçın heyecanlı geçeceğini gösteriyor. Peki İstanbulspor Afyonspor şifresiz izle, İstanbulspor Afyonspor canlı skor kaç kaç gibi detaylar neler? Hepsi haberimizde...

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Geçen sezon Play-Off’un kapısından dönen İstanbulspor, yeni sezonu ligin yeni ekibi AFJET Afyonspor maçıyla açıyor. Sezon başında Sarı-Siyahlılar’ın teknik direktörlük koltuğuna oturan Fatih Tekke ise galibiyetle taraftarına ‘merhaba’ demek istiyor. Yoluna Serhat Gülpınar yönetiminde devam eden Afyon ise bu sezon çıktığı 1. Lig’e 3 puanla başlamayı hedefliyor.

TFF 1. Lig 2. hafta fikstür

TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR - BOLUSPOR

ÜMRANİYESPOR - ADANASPOR A.Ş.

ALTINORDU A.Ş. - GENÇLERBİRLİĞİ

OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ - GİRESUNSPOR

HATAYSPOR - KARDEMİR KARABÜKSPOR

ADANA DEMİRSPOR - DENİZLİSPOR

ESKİŞEHİRSPOR - BALIKESİRSPOR BALTOK

GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ - İSTANBULSPOR A.Ş.

AFJET AFYONSPOR - ALTAY