Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Teknik direktör Phillip Cocu, 32 kişilik kadroyu 27’ye indirmek üzere kapsamlı bir rapor hazırladı. Gençlerden, Serhat Kot, Samed Karakoç, Uygar, Oytun ve Erten’i kiralık olarak göndermeyi planlayan Cocu, Ozan Tufan ve Salih Uçan’ın da üzerini çizdi. Hollandalı hoca, yönetime, Salih ve Ozan’ın satılabileceği yönünde rapor verirken, her iki oyuncu da kendilerine kulüp aramaya başladı. Cocu, yabancılardan Kameni, Valbuena ve Dirar’ı da gözden çıkardı. Ancak, yerli oyuncuları kiralık olarak göndermeyi planlayan sarı-lacivertlilerin, yüksek maaşları nedeniyle lejyonerleri elden çıkarması pek de kolay olmayacak.