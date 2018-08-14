Teknik direktör Phillip Cocu, 32 kişilik kadroyu 27’ye indirmek üzere kapsamlı bir rapor hazırladı. Gençlerden, Serhat Kot, Samed Karakoç, Uygar, Oytun ve Erten’i kiralık olarak göndermeyi planlayan Cocu, Ozan Tufan ve Salih Uçan’ın da üzerini çizdi. Hollandalı hoca, yönetime, Salih ve Ozan’ın satılabileceği yönünde rapor verirken, her iki oyuncu da kendilerine kulüp aramaya başladı. Cocu, yabancılardan Kameni, Valbuena ve Dirar’ı da gözden çıkardı. Ancak, yerli oyuncuları kiralık olarak göndermeyi planlayan sarı-lacivertlilerin, yüksek maaşları nedeniyle lejyonerleri elden çıkarması pek de kolay olmayacak.
Büyük operasyon var
14.08.2018 - 06:13 | Son Güncelleme: 14.08.2018 - 06:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Transfer çalışmalarını yürüten Fenerbahçe’de bir yandan da temizlik süreci hızlandı.
Etiketler : fenerbahçe,fenerbahçe transfer,fenerbahçe kadro,
576111 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/576111.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
1
1
0
0
3
1
2
3
2
Malatyaspor
1
1
0
0
3
1
2
3
3
Kayserispor
1
1
0
0
2
0
2
3
4
Başakşehir
1
1
0
0
2
0
2
3
5
Kasımpaşa
1
1
0
0
3
2
1
3
6
Konyaspor
1
1
0
0
3
2
1
3
7
Beşiktaş
1
1
0
0
2
1
1
3
8
Fenerbahçe
1
1
0
0
2
1
1
3
9
Sivasspor
1
1
0
0
1
0
1
3
10
Erzurum BB
1
0
0
1
2
3
-1
0
11
Çaykur Rizespor
1
0
0
1
2
3
-1
0
12
Akhisar Bld.Spor
1
0
0
1
1
2
-1
0
13
Bursaspor
1
0
0
1
1
2
-1
0
14
Alanyaspor
1
0
0
1
0
1
-1
0
15
Ankaragücü
1
0
0
1
1
3
-2
0
16
Göztepe
1
0
0
1
1
3
-2
0
17
Antalyaspor
1
0
0
1
0
2
-2
0
18
Trabzonspor
1
0
0
1
0
2
-2
0
2. Hafta Maçları
17.8.2018
Trabzonspor - Sivasspor
18.8.2018
Bursaspor - Kayserispor
18.8.2018
Antalyaspor - Atiker Konyaspor
18.8.2018
Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe
19.8.2018
Akhisarspor - Çaykur Rizespor
19.8.2018
Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Beşiktaş
19.8.2018
Alanyaspor - Mke Ankaragücü
19.8.2018
Galatasaray - Göztepe
20.8.2018
Kasımpaşa - Medipol Başakşehir Fk
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Giresunspor
1
1
0
0
3
1
2
3
2
İstanbulspor
1
1
0
0
4
3
1
3
3
Adana Demirspor
1
1
0
0
1
0
1
3
4
Altay
1
1
0
0
1
0
1
3
5
Boluspor
1
1
0
0
1
0
1
3
6
Gaziantep BB
1
1
0
0
1
0
1
3
7
Gençlerbirliği
1
1
0
0
1
0
1
3
8
Adanaspor
1
0
1
0
1
1
0
1
9
Elazığspor
1
0
1
0
1
1
0
1
10
Altınordu
1
0
1
0
0
0
0
1
11
Balıkesirspor
1
0
1
0
0
0
0
1
12
Afjet Afyonspor
1
0
0
1
3
4
-1
0
13
Denizlispor
1
0
0
1
0
1
-1
0
14
Hatayspor
1
0
0
1
0
1
-1
0
15
Karabükspor
1
0
0
1
0
1
-1
0
16
Osmanlıspor
1
0
0
1
0
1
-1
0
17
Ümraniyespor
1
0
0
1
0
1
-1
0
18
Eskişehirspor
1
0
0
1
1
3
-2
0