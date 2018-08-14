Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Galatasaray ile Akhisarspor arasında oynanan TFF Süper Kupa maçında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK), sarı-kırmızılı kulübe 70 bin lira para cezası vermeyi kararlaştırdığı bildirildi.
Galatasaray'a 70 bin lira para cezası
14.08.2018 - 20:37 | Son Güncelleme: 14.08.2018 - 20:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray'a 70 bin lira para cezası verdi.
Etiketler : galatasaray,süper lig,pfdk,tff,
576205 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/576205.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
1
1
0
0
3
1
2
3
2
Malatyaspor
1
1
0
0
3
1
2
3
3
Başakşehir
1
1
0
0
2
0
2
3
4
Kasımpaşa
1
1
0
0
3
2
1
3
5
Konyaspor
1
1
0
0
3
2
1
3
6
Beşiktaş
1
1
0
0
2
1
1
3
7
Fenerbahçe
1
1
0
0
2
1
1
3
8
Sivasspor
1
1
0
0
1
0
1
3
9
Antalyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Kayserispor
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Erzurum BB
1
0
0
1
2
3
-1
0
12
Çaykur Rizespor
1
0
0
1
2
3
-1
0
13
Akhisar Bld.Spor
1
0
0
1
1
2
-1
0
14
Bursaspor
1
0
0
1
1
2
-1
0
15
Alanyaspor
1
0
0
1
0
1
-1
0
16
Ankaragücü
1
0
0
1
1
3
-2
0
17
Göztepe
1
0
0
1
1
3
-2
0
18
Trabzonspor
1
0
0
1
0
2
-2
0
2. Hafta Maçları
8/17/2018
Trabzonspor - Sivasspor
8/18/2018
Bursaspor - Kayserispor
8/18/2018
Antalyaspor - Atiker Konyaspor
8/18/2018
Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe
8/19/2018
Akhisarspor - Çaykur Rizespor
8/19/2018
Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Beşiktaş
8/19/2018
Alanyaspor - Mke Ankaragücü
8/19/2018
Galatasaray - Göztepe
8/20/2018
Kasımpaşa - Medipol Başakşehir Fk
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Giresunspor
1
1
0
0
3
1
2
3
2
İstanbulspor
1
1
0
0
4
3
1
3
3
Adana Demirspor
1
1
0
0
1
0
1
3
4
Altay
1
1
0
0
1
0
1
3
5
Boluspor
1
1
0
0
1
0
1
3
6
Gaziantep BB
1
1
0
0
1
0
1
3
7
Gençlerbirliği
1
1
0
0
1
0
1
3
8
Adanaspor
1
0
1
0
1
1
0
1
9
Elazığspor
1
0
1
0
1
1
0
1
10
Altınordu
1
0
1
0
0
0
0
1
11
Balıkesirspor
1
0
1
0
0
0
0
1
12
Afjet Afyonspor
1
0
0
1
3
4
-1
0
13
Denizlispor
1
0
0
1
0
1
-1
0
14
Hatayspor
1
0
0
1
0
1
-1
0
15
Karabükspor
1
0
0
1
0
1
-1
0
16
Osmanlıspor
1
0
0
1
0
1
-1
0
17
Ümraniyespor
1
0
0
1
0
1
-1
0
18
Eskişehirspor
1
0
0
1
1
3
-2
0