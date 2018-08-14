Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Galatasaray ile Akhisarspor arasında oynanan TFF Süper Kupa maçında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK), sarı-kırmızılı kulübe 70 bin lira para cezası vermeyi kararlaştırdığı bildirildi.