Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Galatasaray ile Akhisarspor arasında oynanan TFF Süper Kupa maçında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK), sarı-kırmızılı kulübe 70 bin lira para cezası vermeyi kararlaştırdığı bildirildi.