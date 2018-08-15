Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Şampiyonlar Ligi hasretine son verme arzusundaki Fenerbahçe’nin işi hiç kolay değildi Benfica karşısında. İlk maçın 1-0’lık dezavantajına rağmen mekanın Kadıköy olması ve 12. adamın tribüne geri dönmesi umudu yüksek tutuyordu. Fakat doğruları yapan Benfica oldu. Fenerbahçe, panik havasından bir türlü çıkamazken ne savunmada ne de hücumda istediklerini yapamadı. Kendi evindeki oyunu beklentilerin altında kalan Portekiz ekibi ise adeta maharetlerini Kadıköy’e saklamıştı. Top Fenerbahçe’deyken 11 kişiyle savunma yapan Benfica, hızlı ve kalabalık ataklarla sabrımızı sınadı. Buna rağmen 8’de Valbuena’nın soldan kullandığı kornerde arka direkte unutulan Neustadter topa dokunabilse Fenerbahçe’nin öne geçmesi işten bile değildi. 21’de Elif’in yaklaşık 40 metrelik pasıyla aynı noktada bomboş buluşan Isla da Rus stoperden fazlasını yapamadı. Hemen ardından Alper’in şutunu ise kaleci kornere çeldi.



Alkışlarla Avrupa Ligi’ne

Gol için sabırsızlanırken yıkıldık. 26’da soldan Salvio’yla başlayan, yürüyüş temposundaki atakta Castillo’nun savunma arkasına pasını Fernandes ağlarla buluşturdu: 1-0. Avucumuzdaki umutlar bir anda Kaf Dağı’nın ardına gitmişti... Sadece futbolcular değil taraftar da şoke olmuştu. Cocu ise beklenenin aksine değişiklik yapmamakta ısrarlıydı. 32’de Elif’in yaklaşık 30 metreden şutunu kaleci güçlükle önledi. 43’te Volkan’ı çalımlayan Ferreyra’nın vuruşu yan ağlarda kalırken, 45+1’de Hasan Ali’nin ortasına kafayı vuran Alper, umut ışığını yaktı: 1-1. Fenerbahçe soyunma odasından yine aynı kadroyla döndü sahaya. Ancak 65’e kadar gelişen ataklar sadece Benfica’nın olunca Hollandalı hoca, Valbuena ile Mehmet Topal’ı yerine Soldado ile Barış’ı sürdü sahaya. Tribünler, takımın en iyisi Topal’ın çıkmasının şaşkınlığını yaşarken 68’de Barış’ın heyecan veren plasesiyle oyuna döndü. Sonrasında da çok istedi Fenerbahçe turu ancak Benfica’nın direnci kırılacak gibi değildi. Fenerbahçe taraftarının alkışlarıyla dümeni Avrupa Ligi’ne kırdı.

Kaçan balık büyük

F.Bahçe sadece Şampiyonlar Ligi’ni değil, ekonomik sıkıntılar sürerken büyük de bir parayı kaybetti. Devler Ligi’ne kalması halinde 15 milyon avro ayak bastı parası vardı. Ayrıca 22 milyon avroluk da yayın gelirini Galatasaray ile paylaşacaktı. Grupta alınacak puanlarla gelecek miktar da düşünüldüğünde minimum 30 milyon avroluk bir kazanç sağlayacaktı. Türk lirası olarak karşılığı ise 210 milyon TL’ydi. Fakat umutlar play-off turuna kalmadan gitti ve yayın gelirindeki payın tamamı Galatasaray’a kaldı. Sarı-kırmızılılar 15 milyon avro katılım ve 22 milyon avro da yayın gelirini hak etti.

Dördüncü hüsran

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi’nde düne kadar oynadığı son 3 ön eleme turunu da geçememişti. 2013-2014 sezonunda Arsenal’e, 2015-16’da Shakhtar’a, 2016-17’de de Monaco’ya elenmişti. Dün dördüncü hüsran geldi.



Ah Volkan ah!

Kanarya’nın umutlu başladığı Benfica mücadelesinde rakibin golü moralleri biraz olsun düşürürken kaleci Volkan Demirel’in hatası tecrübesine yakışmadı. Kaptan önündeki topa uzanmakta geç davrandı ve rakip cezayı kesti.



Güzel günler gelecek

Dün tek golü atan Alper maçın ardından, “Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Maçın başından sonuna kadar hep yanımıza oldular. Sağlık olsun, önümüzde uzun bir yol var. Güzel günler yaşayacağız” açıklaması yaptı.



Benfica tecrübeli

F.Bahçe’nin sol beki Hasan Ali Kaldırım, “Tecrübe olarak Benfica bize karşı biraz daha üstün. Her sene Şampiyonlar Ligi’nde oynayan ve genelde gruptan çıkan bir takım. Yine de tura inandık ama olmadı” sözlerini kullandı.