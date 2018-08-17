Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Sivasspor maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta gibi detaylar sporseverler tarafından merakla takip ediliyor. İlk hafta aldığı mağlubiyetin yarasını sarmak isteyen Trabzonspor, Medical Park Stadı'nda Sivasspor'u ağırlıyor. Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği Trabzonspor Sivasspor karşılaşması ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta? Spor Toto Süper Lig'de 90 gün sonra taraftarı ile buluşacak olan Ünal Karaman önderliğindeki bordo mavililerde tek hedef galibiyet. İşte Trabzonspor Sivasspor maçına dair tüm detaylar...

Trabzonspor - Sivasspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

17 Ağustos Cuma günü Medical Park Stadı’nda saat 21.45’te başlayacak mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Bordo-mavili takımda Vahid Amiri ile Kamil Ahmet Çörekçi sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak.

Burak Yılmaz dönüyor

Slovenya kampından ayrılarak kasıklarından ameliyat edilen ve ligin ilk haftasında forma giyemeyen Burak Yılmaz ise takımla çalışmalara başladı. Golcü futbolcunun ağrılarının artmaması durumunda Sivasspor maçı kadrosunda yer alabileceği ifade edildi.

Trabzonspor muhtemel 11

Trabzonspor’un karşılaşmaya Onur Recep Kıvrak, Joao Pereira, Zargo Toure, Mustafa Akbaş, Ogenyi Onazi, Luis Ibanez, Juraj Kucka, Jose Sosa, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı ve Hugo Rodallega 11’i ile çıkması bekleniyor.

90 gün sonra taraftarıyla buluşuyor

Trabzonspor, Süper Lig’de 90 gün sonra Medical Park Stadı’nda bordo-mavili taraftarlarla buluşacak.

Geçen sezon 18 Mayıs’ta Kardemir Karabükspor ile karşılaşan Karadeniz ekibi, bu sezon ilk kez taraftarı önünde bir lig maçına çıkacak.

Son galibiyet Karaman’ın takımına karşı

Trabzonspor, sahasındaki son galibiyeti geçen sezon teknik direktör Ünal Karaman’ın görev yaptığı Kardemir Karabükspor karşısında 3-0’lık sonuçla almıştı.

Medical Park Stadı’nda Kardemir Karabükspor’un başında sahaya çıkan Ünal Karaman, 90 gün sonra bu kez bordo-mavili takımın başında olacak.

Ünal Karaman ayrıca, Demir Grup Sivaspor karşılaşmasıyla Trabzonspor’da teknik direktör olarak Medical Park Stadı’nda ilk sınavına çıkacak.