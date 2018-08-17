Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Türk futbolunun iki devi Galatasaray ile Fenerbahçe, Akhisar’ın yıldızı Emre Akbaba için karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı takım Emre ile ilk irtibatı kuran taraftı. Ancak maddi sıkıntılar sebebiyle uzun süre adım atılamayınca devreye Fenerbahçe girdi. Alanyaspor ile resmen görüşen Fenerbahçe, yıldız oyuncu için 3,5 milyon avro artı iki futbolcu teklif etti. Bu teklife sıcak bakan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, “Önce Galatasaray’a söz verdik, onlarla görüşmeden bir şey diyemem” deyip dün Türk Telekom Stadı’nda Galatasaraylı yöneticilerle bir görüşme gerçekleştirdi. Çavuşoğlu, Fenerbahçe’nin teklifini iletip bu rakamın üzerine çıkıp çıkamayacaklarını sordu.

Vedalaştı

Bu gelişme üzerine Florya cephesi daha önce sunduğu 2,5 milyon avroluk teklifi 3 milyon avroya yükseltti. Çavuşoğlu, Emre hakkındaki kararı daha sonra vereceklerini söyleyerek Türk Telekom Stadı’ndan ayrıldı. Daha önce gönlünün Galatasaray’da olduğunu söyleyen Emre Akbaba da sarı-kırmızılı takıma gitmek istediğini Başkan Çavuşoğlu’na iletti. Dün Alanyaspor tesislerinde arkadaşlarıyla vedalaşan Emre Akbaba, İstanbul’un yolunu tuttu. Arkadaşları Emre’yi alkışlarla uğurladı. Başkan Çavuşoğlu’nun Fenerbahçe’nin teklifinin daha yüksek olması sebebiyle tavrını sarı-lacivertlilerden yana koyduğu öğrenildi. Bugün yapılacak son değerlendirmelerin ardından Emre’nin hangi takıma imza atacağı belli olacak.

Lionel Carole Strasbourg’da

Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim’in kadroda düşünmediği Lionel Carole, Strasbourg ile anlaştı. Sarı-kırmızılılar Carole’den 600 bin avro bonservis bedeli kazanacak. Galatasaray, ayrıca Carole’ün 700 bin avroluk masrafından da kurtulmuş oldu.



Cimbom kapalı gişe

Süper Lig’de geçen hafta ligin ilk maçında Ankara deplasmanında Ankaragücü ile karşılaşan Galatasaray, bu hafta Göztepe maçıyla taraftarının önünde sahne alacak. Karşılaşmanın biletlerine hücum eden taraftarlar, kısa sürede tüketti. Stadın tamamen dolu olması bekleniyor.



Palabıyık’la 17. defa

Galatasaray’ın Göztepe ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu. Pazar günü saat 21.45’te başlayacak olan mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek. Ali Palabıyık Galatasaray’ın daha önce 16 karşılaşmasında görev aldı. Galatasaray bu mücadelelerde 8 galibiyet, 3 beraberlik, 5 yenilgi aldı.



Birhan’a yakın takip

Galatasaray’da, Bandırma’ya satılıp, tekrar bonservisiyle Florya’ya getirilen Birhan Vatansever, kendisini doğrudan 11’de oynayacakmış gibi hazırlıyor. Alternatif orta saha oyuncusu olarak transfer edilen 21 yaşındaki futbolcuyla Fatih Terim yakından ilgileniyor.

Devler Ligi başlasın!

Galatasaray’ın Nijeryalı oyuncusu Henry Onyekuru, “Şampiyonlar Ligi’nde oynamak için sabırsızlanıyorum. Takımıma gol ve asistlerimle maksimum katkıyı yapmak istiyorum. Geçen sene de PSG ve Bayern Münih’e karşı oynadım. Devler Ligi’nin başlamasını iple çekiyorum” dedi.

Rodrigues 2-3 hafta yok

Galatasaray’ın yıldız ismi Garry Rodrigues, dün akşam yapılan idmanda sakatlandı. Yıldız oyucunun arka adalesinde kanama ve zorlanma tespit edildi. Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun tedavisine başlandığı belirtildi. Fatih Terim’in etkisiz görüntüsü sebebiyle Ankaragücü maçında 67. dakikada oyundan aldığı Rodrigues’in 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.