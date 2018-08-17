Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uğur Aktan

Fenerbahçe’nin çok şey beklediği ancak bir türlü yıldızını parlatamadığı Salih Uçan bir kere daha kiralandı. Fenerbahçe Futbol Direktörü Damien Comolli, sarı-lacivertlilerde forma şansı bulamayan Salih Uçan’ın transferi için İtalya Serie A takımlarından Empoli ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu satın alma opsiyonuyla birlikte Serie A ekibine kiralandı. Salih Uçan, yaz kampında Phillip Cocu’nun gözüne girememiş ve takımdan ayrılma kararı almıştı. 2012-2013 sezonunda Fenerbahçe’ye katılan Salih Uçan, 2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarını kiralık olarak Serie A takımlarından Roma’da geçirdi. İtalyan ekibi Salih’in satın alma opsiyonunu kullanmayınca oyuncu Fenerbahçe’ye döndü.



Ozan kalacak

Geçtiğimiz sezon da İsviçre’den Sion’a kiralanan Salih Uçan, 3. kez kiralık olarak sarı-lacivertli takımdan ayrılıyor. Genç oyuncu yapılan anlaşma kapsamında Empoli’de 1 yıl kiralık olarak forma giyecek ve futbolcunun satın alma opsiyonu İtalyan kulübünde olacak. Salih Uçan, Fenerbahçe kariyerinde çıktığı 67 resmi maçta 5 gol attı, 9 da asist yaptı. Sarı-lacivertli kulübün sportif direktörü Damien Comolli, Ozan Tufan konusunda da açıklama yaparak, “Ozan’ı göndermek gibi bir düşüncemiz yok. Ozan, millî takım oyuncusu. Genç bir oyuncu. Onu satmak gibi bir düşüncemiz olmadı” dedi. Comolli, Suudi Arabistan takımı El Wehda’ya 3 milyon dolara satılan Jose Fernandao’nun satışından da pişmanlık duymadıklarını ve doğru bir hamle yaptıklarını kaydetti.

Ozan Tufan’ı satmıyoruz

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, İslam Slimani’nin basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Slimani’ni ile uzun süredir ilgilendiklerini söyleyen Comolli, “Benfica maçından önce getirmek için çalıştık ama olmadı. O da buraya gelmek için büyük bir arzu gösterdi, her gün arıyordu” dedi. Emre Akbaba sorularına “İyi bir oyuncu, bunun dışında bir şey diyemem” cevabını veren Comolli, Ozan Tufan için ise “Onu gönderme düşüncemiz yok. Kendisi millî bir oyuncu. Ozan’ı satma düşüncemiz yok” dedi. Comolli, FFP konusunda da UEFA ile sürekli görüştüklerini söylerken, “Şu anda bütçeyi dengelemek için futbolcu satışı yapmak zorunda değiliz” ifadelerini kullandı.

Derbileri iple çekiyorum

Fenerbahçe’nin Leicester City’den kiraladığı İslam Slimani, Ülker Stadı’nda düzenlenen törenle kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Fenerbahçe gibi büyük bir kulübe geldiği için çok mutluğu olduğunu söyleyen Slimani, “Bu kulüp için her şeyi yapacağım. Burada olmaktan çok mutluyum. Gerçekten çok iyi bir takımız. Karşımızda Benfica olmasına rağmen maçı kazanma şansımız daha yüksekti. Benfica maçında taraftarımıza bayıldım. Fenerbahçe’yi seçmemdeki en büyük etkenlerden birisi de taraftarın ortaya çıkardığı atmosferdi. Benfica maçında gördüklerimden sonra derbileri düşünemiyorum bile. Şimdiden derbileri iple çekiyorum” diye konuştu.

Biletlere büyük ilgi

Ligin ikinci haftasında Fenerbahçe’yi ağırlayacak olan Yeni Matalyaspor’da taraftarlar bilet satış noktalarına akın etti. Pazartesi gününden itibaren satışa çıkarılan Passolig biletlerini almak ve yeni kart sahibi olmak isteyen Malatyalı taraftarlar Passolig gişesi önünde uzun kuyruklar oluşturdu.



FB TV kapanmayacak

Fenerbahçe Kulübü, FB TV’nin kapatılacağı yönündeki haberler üzerine bir açıklama yaptı. Sarı-lacivertliler, “Bugün, birçok farklı internet sitesinde yer alan haberler doğru değildir. Kulübümüzün, kanalımız FB TV ile ilgili, böyle bir tasarrufu bulunmamaktadır” denildi.

“Soldado büyük futbolcu”

“Forvette güzel bir rekabet olacak. Roberto Soldado çok büyük bir oyuncu. Takım içi böyle bir rekabetin olması iyidir. Formayı almak için herkes savaşacak ve bu durum takımın faydasına olacak. Son kararı hocamız Phillip Cocu verecek.”