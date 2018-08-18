Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emre Akbaba'nın ik sözleri şunlar oldu: Galatasaray benim çocukluk hayalim. Hep bu formayı giymek istedim. Umarım görüşmeler olumlu sonuçlanır ve formayı en yakın zamanda giyerim.