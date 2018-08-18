Emre Akbaba'nın ik sözleri şunlar oldu: Galatasaray benim çocukluk hayalim. Hep bu formayı giymek istedim. Umarım görüşmeler olumlu sonuçlanır ve formayı en yakın zamanda giyerim.
Emre Akbaba'yı taşıyan uçak İstanbul'a indi
18.08.2018 - 01:32 | Son Güncelleme: 18.08.2018 - 01:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray'ın yeni transferi Emre Akbaba'yı taşıyan uçak Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.
Etiketler : emre akbaba,galatasaray,transfer,
576701 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/576701.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
1
1
0
0
3
1
2
3
2
Malatyaspor
1
1
0
0
3
1
2
3
3
Kayserispor
1
1
0
0
2
0
2
3
4
Başakşehir
1
1
0
0
2
0
2
3
5
Kasımpaşa
1
1
0
0
3
2
1
3
6
Konyaspor
1
1
0
0
3
2
1
3
7
Beşiktaş
1
1
0
0
2
1
1
3
8
Fenerbahçe
1
1
0
0
2
1
1
3
9
Sivasspor
1
1
0
0
1
0
1
3
10
Erzurum BB
1
0
0
1
2
3
-1
0
11
Çaykur Rizespor
1
0
0
1
2
3
-1
0
12
Akhisar Bld.Spor
1
0
0
1
1
2
-1
0
13
Bursaspor
1
0
0
1
1
2
-1
0
14
Alanyaspor
1
0
0
1
0
1
-1
0
15
Ankaragücü
1
0
0
1
1
3
-2
0
16
Göztepe
1
0
0
1
1
3
-2
0
17
Antalyaspor
1
0
0
1
0
2
-2
0
18
Trabzonspor
1
0
0
1
0
2
-2
0
2. Hafta Maçları
17.8.2018
Trabzonspor - Sivasspor
18.8.2018
Bursaspor - Kayserispor
18.8.2018
Antalyaspor - Atiker Konyaspor
18.8.2018
Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe
19.8.2018
Akhisarspor - Çaykur Rizespor
19.8.2018
Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Beşiktaş
19.8.2018
Alanyaspor - Mke Ankaragücü
19.8.2018
Galatasaray - Göztepe
20.8.2018
Kasımpaşa - Medipol Başakşehir Fk
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Boluspor
2
2
0
0
3
1
2
6
2
Giresunspor
1
1
0
0
3
1
2
3
3
İstanbulspor
1
1
0
0
4
3
1
3
4
Adana Demirspor
1
1
0
0
1
0
1
3
5
Altay
1
1
0
0
1
0
1
3
6
Gaziantep BB
1
1
0
0
1
0
1
3
7
Gençlerbirliği
1
1
0
0
1
0
1
3
8
Ümraniye
2
1
0
1
2
2
0
3
9
Altınordu
1
0
1
0
0
0
0
1
10
Balıkesirspor
1
0
1
0
0
0
0
1
11
Adanaspor
2
0
1
1
2
3
-1
1
12
Elazığspor
2
0
1
1
2
3
-1
1
13
Afjet Afyonspor
1
0
0
1
3
4
-1
0
14
Denizlispor
1
0
0
1
0
1
-1
0
15
Hatayspor
1
0
0
1
0
1
-1
0
16
Karabükspor
1
0
0
1
0
1
-1
0
17
Osmanlıspor
1
0
0
1
0
1
-1
0
18
Eskişehirspor
1
0
0
1
1
3
-2
0