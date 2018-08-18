Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray’ın kadrosuna katmak için uğraştığı Jason Denayer konusunda yeni gelişmeler yaşandı. Sarı-kırmızılılar ile 2 kiralık dönemi geçiren ve bir kez daha İstanbul’a gelmek isteyen Belçikalı futbolcu, anlaşma sağlanamayınca rotasını Fransa’ya çevirdi.

Fransız Olympique Lyon kulübü de Denayer için resmi girişimleri hızlandırıp, transferi bitirme noktasını getirdi. Lyon Başkanı Jean Michel Aulas da yaptığı açıklamada Denayer ile ilgilendiklerini doğrulayarak, “Yeni oyuncumuz, Belçika Milli Takımı oyuncusu olan ve Galatasaray ile geçen yıl şampiyonluk kazanan bir isim. Birçok önemli referansımız vardı, bu isim Jason Denayer” ifadelerini kullandı.



Aulas ayrıca Denayer’in Lyon’a geldiğini ve yakın zamanda transferin resmileşeceğini duyurdu. Lyon’un Manchester City ile anlaşmaları tamamladığı da belirtildi.



