Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erzurumspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda merak ediliyor. Erzurum deplasmanına giden Beşiktaş’ta hedef, üç puanı alarak seri başlatmak. İlk hafta Akhisarspor ile evinde karşılaşan ve üç puanı alan taraf olan kara kartal, Erzurumspor karşısında da aynı performansı göstermek için sahaya çıkıyor. Erzurumspor ise ligdeki ilk üç puanını alarak sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Erzurumspor Beşiktaş maçı şifresiz canlı izle, Erzurumspor Beşiktaş canlı anlatım, canlı skor gibi merak edilenler ise maç saatinde tg.com.tr’de olacak.

ERZURUMSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 2. hafta maçında Erzurumspor kendi evinde Beşiktaş'ı konuk edecek. 19 Ağustos Pazar saat 19.15'te oynanacak maçı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını ise Ali Saygın Ögel ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Erzurumspor-Beşiktaş maçı beIN Sports 1'den canlı izlenebilecek.

Beşiktaş'ta son durum

Şenol Güneş yönetiminde bu sezon ligde şampiyonluğu, Avrupa Ligi'nde de finali hedefleyen Beşiktaş 6 hazırlık maçı oynadı. Bu maçlarda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi alan Siyah-Beyazlılar ilk maçında Siofok ile 1-1 berabere kaldı. Ardından Gyirmot'u 4-1 yenen Kara Kartallar, Shakhtar Donetsk ile oynadıkları hazırlık maçından ise 0-0 beraberlikle ayrıldı. CSKA Moskova ile oynadığı maçta 4-1 yenilen takım bu süreçte tek yenilgisini aldı. Ardından oynadığı Reading maçından 2-2 beraberlikle ayrılan Beşiktaş, son hazırlık maçında ise Krasnodar'ı 3-1 mağlup etti.

Bu sezonun ilk resmi maçını UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turunda Faroe Adaları ekibi B36 Torshavn'a karşı oynayan Kara Kartallar deplasmanda sahadan 2-0 galip ayrıldı. Turun İstanbul'da oynanan maçı ise 6-0 Beşiktaş galibiyetiyle sonuçlandı.

Bu turun ilk maçında Vodafone Park'ta LASK Linz'i konuk eden Beşiktaş karşılaşmayı Ryan Babel'in golüyle 1-0 kazanarak avantaj elde etti. İkinci maçta ise 2-1 kaybeden Beşiktaş, deplasman golü kuralıyla turu geçen taraf oldu ve Partizan ile eşleşti.

Siyah-Beyazlılar ligin ilk haftasında ise Akhisarspor'u 2-1 mağlup ederek lige iyi bir başlangıç yaptı.

Kara Kartallar'ın transferde ilk işi geçen sezon kiralık olarak takımda forma giyen Jeremain Lens'in Sunderland'tan bonservisini almak oldu. Bunun dışında dört transfer daha yapan Beşiktaş, geçen sezon Ankaragücü forması giyen ancak bonservisi Osmanlıspor'da olan Umut Nayır'ı, Cruz Azul'dan Enzo Roco'yu, Eskişehirspor'dan Dorukhan Toköz'ü ve Bayer Leverkusen'in U19 takımından Güven Yalçın'ı renklerine başladı.

Bu transfer döneminde Beşiktaş iki önemli futbolcusunu ise kaybetti. İlk ayrılık Sırp futbolcu Tosic oldu. Dusko Tosic, Çin Süper Ligi ekiplerinden Guangzhou R&F'e transfer oldu. Beşiktaş'ın kalesinde kariyerinin en iyi dönemini geçiren Fabri ise İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'a imza attı. Bu iki ismin dışında Matej Mitrovic Club Brugge'e, Denys Boyko Dinamo Kiev'e, Pedro Franco America'ya transfer oldu. Veli Kavlak'ın sözleşmesi karşılıklı feshedilirken, Aras Özbiliz ise Willem II'e kiralık gönderildi.

Erzurumspor'da son durum

Mehmet Altıparmak yönetimindeki Erzurumspor yaz döneminde 5 hazırlık maçı oynarken, bu maçlarda 1 galibiyet, 1 yenilgi, 3 beraberlik aldı.

Ligin ilk haftasında deplasmanda Konyaspor'la karşılaşan Dadaşlar, sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.

Bu sezon öncesinde transfer hareketliliğin en yüksek olduğu takımlardan biri olan Erzurumspor kadrosuna 16 futbolcu takviye etti. Moussa Kone (Frosinone), Sefa Akgün (Trabzonspor), Leo Schwechlen (Göztepe), Özer Hurmacı (Osmanlıspor), Gilles Sunu (Angers), Egemen Korkmaz (Başakşehir), Lennart Thy (Werder Bremen), Ibrahim Sehic (Karabağ Ağdam), Auremir (Sivasspor), Arsen Khubulov (Anji Mahaçkale), Jasmin Schuk (Slavia Prag), Ridge Munsy (Grasshoppers), Emrah Bassan (Vitoria Setubal), İbrahim Akdağ (Ümraniyespor), Halil Ibrahim Tuna (Kastamonu 1966) ve Youssouf Bagura takıma katılan isimler oldu.

Erman Bulucu (Altay), Abdulkadir Özdemir (Adanaspor), Mert Nobre (Gençlerbirliği), Metin Yüksel (Altay), Ahmet Altın (Samsunspor), Halil İbrahim Tuna (Şanlıurfaspor), Demba Savage (Honka), Bahadır Gülyurt (Sultanbeyli Belediyespor), Christian Bekamenga, Burhan Eser ve Selim Aydemir ise takımdan ayrılan isimler oldu.