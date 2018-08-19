Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Göztepe maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda futbolseverler tarafından araştırılıyor. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 2. haftasında Galatasaray kendi evinde İzmir ekibi Göztepe'yi konuk ediyor. Galatasaray Göztepe maçı şifresiz canlı izle, Galatasaray Göztepe canlı anlatım, Galatasaray Göztepe maçı saat kaçta gibi detaylar maç saatine doğru sizlerle olacak. Ali Palabıyık’ın yöneteceği karşılaşma saat kaçta başlayacak? Maça dair detaylar sizlerle…

GALATASARAY GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Göztepe karşılaşmasıyla ligde heyecan devam edecek. 19 Ağustos Pazar saat 21.45'te Türk Telekom Stadyumu Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak maçı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Serkan Olguncan yapacak. Galatasaray-Göztepe maçı beIN Sports 1'den canlı izlenebilecek.

Galatasaray'da son durum

Geçen sezonu şampiyon tamamlayan Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray sezon öncesinde 6 hazırlık maçı oynadı, bu maçlarda 3 galibiyet, 3 yenilgi aldı. İlk hazırlık maçında Wil 1900'u 1-0 yenen takım, ardından PSV Eindhoven'a 3-1 mağlup oldu. Üçüncü hazırlık maçında Valencia ile karşılaşan takım sahadan 2-1 yenilgiyle ayrıldı. İsviçre kampının ardından Sakaryaspor ile hazırlık maçı oynayan Sarı-Kırmızılılar rakibini 3-0 mağlup ederken, sonrasında Tunus ekibi Club Africain ile oynanan maçta galibiyet 1-0 ile Galatasaray'ın oldu. Terim'in öğrencileri son hazırlık maçında AEK Atina ile karşılaşırken sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.

Galatasaray sezonun ilk resmi maçını ise Türkiye Süper Kupası finalinde geçen sezonun Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Akhisarspor ile oynadı. Sarı-Kırmızılılar normal süresi 1-1 sona eren maçta kupayı seri penaltı atışları sonucunda kaybetti ve sezona beklenin dışında bir başlangıç yaptı.

Bu sezon Galatasaray sessiz bir transfer dönemi geçiriyor. Aslanlar yeni sezon öncesinde 3 futbolcuyu transfer ederken, bonservislerde aşırı harcama yapmaktan kaçındı. Geçen sezon Inter'den kiralanan Japon sol bek oyuncusu Yuto Nagatomo, bu sezon başında 2,5 milyon Euro'ya transfer edilirken, Akhisarspor'dan alınan Muğdat Çelik için bonservis ödenmedi. Everton'dan Henry Onyekuru ise 800 bin Euro karşılığında bir yıl kiralandı.

Galatasaray'da gidenler gelenlerden fazla oldu. Takımın emektarlarından Hakan Balta futbolu bırakırken, geçen sezon fazla forma şansı bulamayan Cedric Carrasso, Iasmin Latovlevici ve Eray İscan ile yeni sözleşme yapılmadı. İstikrarsız Yasin Öztekin Göztepe'ye transfer olurken, sürekli sakatlıklarla boğuşan ve bir türlü istenen seviyeye gelemeyen Koray Günter Genoa'ya transfer oldu. Ayrıca Trabzonspor'dan transfer edilen ancak büyük hayal kırıklığına neden olan Luis Pedro Cavanda ise 2,4 milyon Euro karşılığında Standart Liege'ye transfer oldu. Son olarak geçen sezon kiralık olarak forma giyen Jason Denayer de takımı Manchester City'e döndü.

Göztepe'de son durum

Tamer Tuna ile yollarını ayırmasının ardından Bayram Bektaş ile anlaşan Göztepe sezon öncesinde 5 hazırlık maçı yaptı. Bu maçlarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi alan Göztepe, ligde ise ilk hafta sahasında Yeni Malatyaspor'a 3-1 mağlup oldu.

İzmir temsilcisi yaz döneminde Deportivo La Coruna'dan Celso Borges, Bursaspor'dan Titi, Menemen Belediyespor'dan Samed Kaya, Velez Sarsfield'ten Fausto Grillo, Alanyaspor'dan Lamine Gassama, Galatasaray'dan Yasin Öztekin, Elazığspor'dan Alparslan Öztürk, Alanyaspor'dan Berkan Emir ve Antalyaspor'dan Deniz Kadah'ı kadrosuna kattı.

Göztepe'de sezon sonunda ciddi bir yaprak dökümü oldu. Tuncay Kılıç, Sabri Sarıoğlu, Tanju Kayhan ve Günay Güvenç'le sözleşme yenilemeyen takım, ayrıca Fethi Özer (Menemen Belediyespor), Muhammed Enes Durmuş (Gazişehir Gaziantep), Selçuk Şahin (Gençlerbirliği), Leo Schwechlen (BB Erzurumspor), Emre Can Coşkun (Adanaspor), Ömer Şişmanoğlu (Yeni Malatyaspor), Yavuz Aygün (Karabükspor), Demba Ba (Shanghai Greenland Shenhua), Canberk Dilaver (Samsunspor), Rajko Rotman (Kayserispor, Salim İyik (Muğlaspor) ve İsmail Köse (Düzcespor) ile yollarını ayırdı.