Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kasımpaşa - Medipol Başakşehir maçı şifresiz canlı izle ve Kasımpaşa Başakşehir canlı skor kaç kaç futbolseverler tarafından araştırılıyor. Halis Özkahya'nın yöneteceği Spor Toto Süper Lig 2. hafta kapanış maçı, saat 21:45'te başlayacak. Ligin ilk haftasında üç puan alan iki ekip, 2. haftada da kazanarak iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Seyircisi önünde kazanmak isteyen Kasımpaşa, UEFA Avrupa Ligi'nde Burnley'e yenilen ve elenen Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Kasımpaşa Başakşehir şifresiz izle, Kasımpaşa Başakşehir canlı skor, canlı izle gibi merak edilen tüm aytıntılar haberimizde sizlerle...

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Spor Toto Süper Lig’de 2. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, Kasımpaşa’ya konuk olacak. Sezonun ilk haftasında Medipol Başakşehir, Trabzonspor’u evinde 2-0, Kasımpaşa da deplasmanda Çaykur Rizespor’u 3-2 mağlup etmişti. İki takımda 2'de 2 yapmak için sahaya çıkacak.

Kasımpaşa - Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda saat 21.45’te başlayacak maçı hakem Halis Özkahya yönetecek. Maç, beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Veysel, Youssef, Veigneau, Sadiku, Tarkan, İlhan, Eduok, Trezeguet, Diagne

Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Manuel da Costa, Epureanu, Clichy, Emre, Mahmut, Visca, İrfan, Napoleoni (Kerim), Adebayor

Sezonun ilk haftasında Medipol Başakşehir, Trabzonspor’u evinde 2-0, Kasımpaşa da deplasmanda Çaykur Rizespor’u 3-2 mağlup etmişti. Medipol Başakşehir’de Kasımpaşa maçı öncesinde üç eksik bulunuyor.

Turuncu-lacivertli ekipte geçen sezondan cezaları süren Arda Turan ve Marcio Mossoro ile ameliyat edilen Alparslan Erdem, Kasımpaşa karşısında da forma giyemeyecek. Ayrıca, hafta içinde UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda İngiltere temsilcisi Burnley ile oynanan rövanş karşılaşmasında forma giyemeyen Eljero Elia’nın durumu maç saatlerinde netlik kazanacak.

Başakşehir'de Alpaslan ve Elia'nın sakatlıkları bulunuyor. Arda ile Mossoro ise cezası bulunduğu için bu maçta forma giyemeyecek.