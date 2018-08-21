Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Süper Lig’e iyi bir başlangıç yapan Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim hem ligi domine etmeyi hem de Şampiyonlar Ligi’nde başarıyı hedefliyor... Terim bu hedefleri için de istediği takviyeleri açık açık söylerken bu isteklerin bir kısmı transfer edildi. Her ne kadar Fatih Terim bu kadroyu şampiyonluğa taşımış olsa da gerçek anlamda kafasındaki Galatasaray’ı eldeki oyuncular tam karşılamıyor. Mevcut kadrodaki oyuncuların birçoğu Tudor döneminde alınan isimler. Fatih Terim’in futbol felsefesi daha çok hücum üzerine.



Belhanda’nın işi zor

Geçen sezon santrfor arkasında Rodrigues, Belhanda, Feghouli vardı. Tek tempolu oyuncu Rodrigues’di. Bu sezon ise Onyekuru ve Emre Akbaba transferleriyle santrfor arkasındaki Rodrigues, Emre, Onyekuru daha hızlı ve etkin bir Galatasaray’ı ortaya çıkaracak gibi görünüyor. Özellikle Emre Akbaba transferi Belhanda için yavaş yavaş yedek kulübesinin görünmesi anlamını da taşıyor.



Hızlı stoper şart

Igor Tudor’un vazgeçilmezi olan Belhanda, Terim’le birlikte artık kulübede de oturabileceğini gördü. Tudor dönemindeki savunma dörtlüsü Mariano, Maicon, Serdar, Latovlevici şeklinde idi. Ancak Terim, göreve gelir gelmez savunmanın soluna Nagatomo’yu transfer ettirdi ve savunmanın göbeğine daha hızlı olan Denayer’i monte etti. Denayer transferi bu defa olmayınca Terim yine hızlı bir stoperin kadroya alınması için talimat verdi. Terim, Maicon’dan çok memnun değil.



3 transfer daha

Tudor dönemindeki Ndiaye’nin orta saha dinamizmi için kendi kadrosunda da olmasını isteyen Terim, üç kulvarda yarışabilmek adına Gomis’i tehdit edecek iyi bir santrfor ve Nagatomo’nun yükünü hafifletecek bir sol bek istiyor. Ayrıca Tudor savunmada sürekli denemeler yaparken Terim tandemde kararlı. Kısacası Fatih Hoca, ‘kendi takımını’ ortaya çıkarıyor…

Namlunun ucunda

Emre Akbaba’nın 4 milyon avro bonservis bedeliyle kadroya katılmasının ardından Galatasaray’ın alım-satım tablosunda 3 milyonun üzerinde açık oluştu. Stoper, sol bek ve santrfor transferleri de gerçekleştirmek isteyen sarı-kırmızılılar, mutlaka satış yapmak zorunda. Aldığı yüksek yıllık maaş da göz önünde bulundurulunca satış seçenekleri arasında bir numaraya Sofiane Feghouli çıktı. Fatih Terim önceki gün yaptığı basın toplantısında “Bizim idealimiz kanatlarda Rodrigues ve Onyekuru” mesajı verirken kamuoyuna da Feghouli’nin önceliği olmadığını bildirmiş oldu.



Servet kazanacak

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Feghouli’nin menajeri Habib Antar ile pazarlık masasına oturdu. Feghouli, Al Hilal’den yıllık 5.5 milyon avro istiyor. Fiyatta anlaşırlarsa, Al Hilal ile Galatasaray masaya oturacak ve büyük bir sürpriz çıkmazsa bugün transfer gerçekleşecek. Sarı-kırmızılı yönetimin, Cezayirli futbolcuyu 5 milyon avro civarında bir ücrete satmak istediği öğrenildi. Galatasaray’da kanat oyuncularının sayısı ihtiyaçtan fazla. Feghouli’nin ayrılacak olmasına rağmen Rodrigues, Onyekuru, Sinan, Muğdat, Emre ve Yunus forma savaşı verecek.

Terim’den 2 gün bayram izni

MKE Ankaragücü’nden sonra Göztepe’yi de mağlup ederek Süper Lig’de iki de iki yapan Galatasaray’da futbolculara teknik direktör Fatih Terim’den bayram izni jesti geldi. Tecrübeli teknik adam, 1-0 kazanılan Göztepe maçı sonrası oyuncularına soyunma odasında “Herkese iki gün bayram izni var” müjdesini verdi.



Yeni hedef 17’de 17

Galatasaray, Türk Telekom Stadında oynayacağı bütün maçları kazanarak geçen sezon elde ettiği başarıyı geçmek istiyor. Geçtiğimiz yıl 17’de 16 yapan sarı-kırmızılılar, bu defa kayıp istemiyor. 2017-18’de evinde sadece Fenerbahçe’yle 0-0 berabere kalan Aslan, diğer 16 maçta galip gelerek başarılı bir istatistiğe imza atmıştı.



Öne geçince kaybetmiyor

Galatasaray, ilk golü attığı maçlarda kazanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılar Süper Lig’de 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17 ve 2017-18 sezonlarında ilk golü attığı maçlarda sadece 6 defa sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Galatasaray, Göztepe galibiyetiyle evindeki yenilmezliğini de 20 maça çıkarmış oldu.



Sinan’a kulübe yolu göründü

Fatih Terim’in ilk 11’de oynattığı Sinan Gümüş, sınıfta kaldı. Göztepe maçında 61 dakika sahada kalan gurbetçi oyuncu verilen şansı değerlendiremedi. Sinan Gümüş, Onyekuru’nun formu, Emre Akbaba’nın performansı ve Rodrigues’in gelecek olmasıyla yedek kulübesine mahkûm olacak gibi görünüyor.



Eren’in ciddi bir derdi yok

Süper Kupa ve Süper Lig’in ilk haftasında attığı gollerle sezona iyi başlayan Eren Derdiyok, Göztepe karşısında maçın ilk yarısında sakatlanarak yerini Bafétimbi Gomis’e bırakmıştı. Golcü oyuncunun önemli bir sakatlığının olmadığı ortaya çıktı.

Emre prens olacak

Uzun uğraşlar sonunda Galatasaray formasını giyen Emre Akbaba, 30 dakikalık futboluyla izleyenleri mest etti. Fatih Terim’in Göztepe maçında son yarım saatte forma verdiği Emre, klas hareketleri ve istekli oyunuyla göze battı. İkinci Başkan Albayrak, “Girer girmez klasını belli etti. Galatasaray’ın prensi olacak” dedi.

Onyekuru büyüledi

Galatasaray’ın yeni transferi Henry Onyekuru, İstanbul’da sarı-kırmızılı taraftarların önünde çıktığı ilk maçta âdeta resital sundu. Nijeryalı yıldız, attığı nefis gol kadar, takıma yaptığı katkıyla da büyük alkış aldı. Sık sık savunmaya da yardıma gelen Onyekuru, 90 dakika boyunca gösterdiği performansla taraftarlardan tam not aldı. Maç sonunda en çok alkışlanan oyuncu olan Onyekuru, stattaki atmosferden çok etkilendiğini söyledi. Galatasaray taraftarına hayran kaldığını belirten Onyekuru “Bu taraftar çok daha güzel futbolu hak ediyor” diye konuştu.