Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Belgrad'a gelen siyah-beyazlı kafile, kendilerini bekleyen otobüsle Nikola Tesla Havalimanı'ndan ayrıldı. Hollandalı futbolcular Ryan Babel, Jeremain Lens, kart cezalısı İspanyol santrfor Alvaro Negredo ve UEFA listesinde bulunmayan Orkan Çınar, Mustafa Pektemek ile Atiba Hutchinson kafilede yer almadı.

Bu arada, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç de siyah-beyazlı takımla birlikte Sırbistan'a geldi.

Teknik direktör Şenol Güneş'in Partizan maçı için kafilede yer verdiği isimler şöyle:

Tolga Zengin, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Pepe, Enzo Roco, Fatih Aksoy, Adriano Correia, Caner Erkin, Necip Uysal, Gary Medel, Tolgay Arslan, Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup, Mertcan Açıkgöz, Güven Yalçın, Gökhan Töre, Alpay Çelebi, Ricardo Quaresma, Umut Nayir, Cyle Larin, Vagner Love.

İki takım arasında oynanacak karşılaşma, Belgrad'daki Partizan Stadı'nda yarın TSİ 21.30'da başlayacak. Maçı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek.