Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli, Arabistan ekiplerinden Al Hilal ve Al Nassr kulüplerinden gelen teklife dair cevabını menajeri aracılığı ile iletti.

28 yaşındaki yıldız futbolcu, Al Hilal ve Al Nassr kulüplerinin tekliflerini reddetti.

Gerekçe olarak Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediğini belirten Feghouli, aynı zamanda Arabistan'a gitmek için yaşının genç olduğunu da aktardı.

Sofiane Feghouli geçtiğimiz sezon Galatasaray forması ile çıktığı 31 karşılaşmada 7 gol 10 asistlik performans sergilemişti.