Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Fenerbahçe sürpriz bir isimle anlaşma sağladı. Sportif direktör Damien Comolli’nin İsviçre’nin Zürih takımında forma giyen 24 yaşındaki golcü Micheal Frey’in transferi konusunda hem oyuncuyla hem de kulübüyle anlaştı. Geçen sezon 31 karşılaşmada 13 gol atan Frey’in Fenerbahçe’ye transfer olabilmek için kulübüne rest çektiği, geri adım atan Zürih yetkililerinin Frey’i sarı-lacivertlilere satmaya ikna olduğu kaydedildi. 1,89 boyuyla hava toplarında oldukça etkili olan Frey, ilk yurt dışı deneyimini 2014-2015 sezonunda Fransa’nın Lille takımı ile yaşamıştı.



Zürih’le 36 maç

Henüz 20 yaşındayken 3 milyon avroya transfer olduğu Lille’de etkili bir performans ortaya koyamayan Frey, daha sonra ülkesinin Luzern takımına kiralanırken, 2016-2017 sezonu başında bonservisiyle birlikte altyapısından yetiştiği Young Boys’un yolunu tuttu. Young Boys’a döndüğü ilk sezonda 40 maçta 11 gol atan Frey sezonun sona ermesiyle birlikte 500 bin avro karşılığında Zürih’e transfer olmuştu. Zürih’te 36 maça çıkan golcü oyuncu İsviçre Kupası’nı kazandıkları sezon toplamda 16 gol atmıştı. Frey’in bugün 14.00’te İstanbul’da olması bekleniyor.

Lo Celso bombası

Transferin kapanmasına sayılı günler kala arayışlarını sürdüren Fenerbahçe’de gündeme gelen son isim PSG’nin Arjantinli orta saha oyuncusu Giovani Lo Celso oldu. Fransız ekibi teknik direktör Thomas Tuchel tarafından kadroda düşünülmeyen 22 yaşındaki oyuncuyu Finansal Fair Play kıskacından kurtulmak için satış listesine koydu, sarı-lacivertliler 2 yıllık kiralama teklifi yaptı.

Son aday Rojo

Stoper transferi için eski oyuncusu Simon Kjaer ve Manchester City forması giyen Eliaquim Mangala ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe’de gündeme gelen bir diğer isim ise Manchester United’ın Arjantinli stoperi Marcos Rojo oldu. Geçen sezon ligde sadece 9 maçta oynayan ve bu sezon teknik direktör Jose Mourinho tarafından kadroda düşünülmeyen 28 yaşındaki oyuncunun kiralanması için görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.