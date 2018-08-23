Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Partizan’ın güçlü bir takım olduğunu söyleyerek, “Hocaları da (Zoran Mirkovic) başarılı, hücumda da maça zenginlik katabilen kaliteli oyuncuları var” derken, “Bizim için zor bir maç olacak. Biz de kendi futbolumuzu oynayıp kazanmak istiyoruz” diye konuştu. Babel, Negredo, Lens gibi eksiklerin olduğu yönündeki soruya, “Takım kadromuz oynamaya müsait. Yarın (bugün) sahaya ideal 11 ile çıkacağız” karşılığı veren tecrübeli çalıştırıcı, “Futbol adına en güzel şeyi yapıp, buradaki taraftarların da futbol keyfi almasını sağlayıp maçtan iyi bir sonuçla ayrılacağımızı düşünüyoruz” yorumunu yaptı.



Potansiyelli takımlar

Güneş, “Biz Sırbistan’ı tanıyoruz, Sırbistan bizi daha fazla tanıyor. Çok konuda birbirimize yakınız. Geçmişten beri Türkiye’ye gelen oyuncular var. Hocaları Mirkovic de Türkiye’yi biliyor. Dolayısıyla herhangi bir bilinmemezlik yok” vurgusu yaparken, “Avrupa’da bu sezon hiç maç kaybetmeyen bir takıma karşı oynayacağız” şeklinde konuştu. Hoca eski Sırp oyuncuları Tosic’in takımdan ayrılmasına üzüldüğünü söylerken, “Bana hoca değil, baba diyordu” ifadelerini kullandı. Kartal’ın stoperi Vida ise, “Beşiktaş buraya kazanmaya geldi. Ama kesinlikle kolay olmayacak. Partizan genç ve potansiyelli bir takım” dedi.

PREKAZİ İDMANDA!

Beşiktaş, son antrenmanını dün akşam karşılaşmanın oynanacağı Belgrad Partizan Stadyumu’nda gerçekleştirdi. Siyah-beyazlı ekip ısınma hareketlerinin ardından topla çalışmalar yaptı. Antrenmanın son bölümünde ise taktik çalışma vardı. Öte yandan bir dönem Galatasaray’da forma giyen Partizan’ın efsane futbolcularından Cevad Prekazi de antrenmanı takip etti.

Kaptanların dikkati çekildi

Beşiktaş’ta bir formsuz bir de yetersiz kaptan var. Kaleci Tolga Zengin bu sezon görev yaptığı maçlarda fazla güven vermedi ve bazı hareketleri büyük soru işaretleri uyandırdı. Büyük ihtimalle yerine takviye yapılacak. Diğer kaptan Oğuzhan Özyakup da fiziki açıdan yetersiz. Teknik ekipten iki isme de bu konularda uyarı geldi.

Kanadı kırıldı

Beşiktaş’ta Partizan maçı öncesi sakat Negredo’ya iki isim daha eklendi. Sakatlıkları bulunduğu belirtilen Ryan Babel ile Jeremain Lens kafileye dâhil edilmedi. Sezona iyi başlayan iki ismin de olmaması endişe verirken Lens’in bölgesinde problem görünmüyor çünkü Ricardo Quaresma var. Solda ise öne çıkan isim Caner Erkin. Şenol Güneş’in Adriano’yu geride hemen önünde de Caner’i oynatması bekleniyor.



Töre de beklemede

Taraftarın en çok kadroda görmek istediği isim ise geçen sezonu sakat geçiren Gökhan Töre. Başarılı ancak şanssız kanat oyuncusu bu sezon 6-0’lık B36 Torshavn maçında son yarım saatte oyuna girmiş ve hırsıyla dikkat çekmişti, Şenol Güneş’in Partizan mücadelesinde maçın gidişatına göre Töre’ye yine sonradan şans vermesi yüksek ihtimal görünüyor.

Görev tekrar Cyle Larin’de

Siyah-beyazlılarda forvet bölgesinde neredeyse sürekli bir görev değişimi söz konusu. Gerek tercihe bağlı gerekse mecburiyetten. İşte bugün Partizan deplasmanındaki olay mecburiyetten. Son maçlarda “kurtaran” goller atan Negredo’yu 11’e alan Güneş, İspanyol forvetin cezalı olmasından dolayı Cyle Larin’e dönecek.

Yine taraftar olmayacak

UEFA’dan aldığı ertelemeli men cezasının ikincisini bu sene çeken siyah-beyazlılar tedbiri elden bırakmıyor. B36 Torshavn ve Linz maçlarında olduğu gibi Partizan maçında da siyah-beyazlı taraftar olmayacak. Partizan da 30 Ağustos’taki rövanşa taraftar getirmeyecek.



Beşiktaş’ı biliyoruz

Beşiktaş’ı misafir edecek Partizan’da teknik direktör Zoran Mirkovic “Kesinlikle kolay olmayacak ama biz vazgeçmeyeceğiz. Zor olacak fakat yılmayacağız. Beşiktaş’a nasıl cevap vermemiz gerektiğini biliyoruz. Rakip takımdan korkmuyorum” ifadesini kullandı.



Partizan’ı 2 defa yendik

Siyah-beyazlılar, Sırbistan’ın en köklü birkaç kulübünden bir tanesi olan Partizan ile 2’nci defa eşleşti. 2014-2015 sezonunda UEFA Avrupa Ligi’nde grup aşamasında Belgrad’daki ilk maçı 4-0 kazanan Kartal, rövanşı da 2-1 almıştı. Favori olan taraf yine temsilcimiz Beşiktaş.