Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu sezonun en flaş transfer olayı Cristiano Ronaldo’nun 100 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Real Madrid’den Juventus’a geçmesiydi. İtalyanlar âdeta bayram etti! Dünyaca ünlü yıldızı kendi liglerinde seyretme şansına eriştiler. Ve o 33 yaşındaki Ronaldo, tecrübeli değil genç hedefler koymaya, iddialı söylemlerde bulunmaya devam etti. İnternet üzerinden hizmet veren uluslararası spor yayın kuruluşu DAZN’ye konuşan CR7 “Juventus ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamak ve tarih yazmak istiyorum” dedi.



Takıntı yapmadan...

Açılımını da yapan Ronaldo “Takım arkadaşlarımla bu organizasyona konsantre olduk. Yine de bir takıntı hâline getirmeden adım adım ilerlemeliyiz. Bu sene olmasa bile gelecek yıl ya da bir sonraki yıl şampiyonluğa ulaşacağız” dedi. Real Madrid’de dörder Şampiyonlar Ligi zaferi ve Altın Top ödülü olan Ronaldo “Real Madrid’deki kariyerim inanılmazdı. Kazanılacak her şeyi kazandım ve orada hâlâ çok iyi arkadaşlarım var. Onlar benim ailem. Juventus beni gerçekten istediğini gösterdi” ifadesini kullandı.