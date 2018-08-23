Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray’da bir süredir devam eden Bafetimbi Gomis sıkıntısı ayrılıkla çözüldü. Dün İstanbul’da müthiş bir pazarlık vardı. Arabistan’ın Al Hilal Kulübü’nün yetkilileri, sarı-kırmızılıların idari menajeri Şükrü Hanedar ile bir araya gelip Gomis için pazarlığa oturdu. Al Hilal tarafı 4,5 milyon avro önerirken, G.Saray cephesi 7 milyon avro istedi. Saatler süren görüşmelerden sonra Al Hilal yetkilileri ile 6 milyon avro bonservis bedelinde anlaşma gerçekleşti. Gomis’in birkaç gün içinde yeni kulübünde sağlık kontrolünden geçerek imza atacağı belirtildi. Galatasaray formasıyla 40 karşılaşmada görev alan Gomis 32 gol 6 asistlik performans sergilerken geçen sezon gelen şampiyonlukta en büyük payın sahibi olmuştu.



Terim sinyali vermişti

Fatih Terim’in geçen hafta oynanan Göztepe maçı sonrası yaptığı açıklama Gomis’te yaşanacak ayrılığın âdeta sinyali niteliğindeydi. Hoca birkaç bölge için transfer istediğini açıkça söylerken, “Santrfor konusunda ısrarlıyım” demişti. Nitekim Gomis’in G.Saray macerası dün itibarıyla sona erdi. Terim golcü olarak fizik gücü yüksek 4 ismi yönetime sundu. Bu isimler Liverpool’un geçen sezon da kiralık olarak gönderdiği Divock Origi, Arsenal forması giyen Danny Welbeck, geçen sezonun devre arasında da Galatasaray’ın görüştüğü Stefano Okaka ve Çin’de top koşturan Anthony Modeste. Özellikle Modeste’nin Şampiyonlar Ligi’nde oynayacak olması sebebiyle G.Saray’ı çok istediği belirtildi.

Veda paylaşımı

Bafetimbi Gomis’in Instagram’dan yaptığı paylaşım veda mesajıydı. Gomis’in paylaştığı videoda tercüman Mert Çetin’in Sneijder, Drogba ve Burak Yılmaz gibi takımdan ayrılan futbolcuların formasını astığı odasına Gomis’in forması da eklendi. Fransız golcü, “Mert Çetin’in müzesinde yer aldığım için mutluyum” mesajıyla videoyu paylaştı.

Ndiaye geliyor

G.Saray’ın transferini bitirmek için uğraştığı Badou Ndiaye’nin gelişi evrak problemi sebebiyle gecikmişti. Futbolcunun işlemlerinin tamamlanmak üzere olduğu ve Ndiaye’nin yarın İstanbul’da olacağı belirtildi. Yıldız futbolcu sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmî mukaveleye imza atacak.