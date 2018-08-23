Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Partizan maçı hangi kanalda, BJK Partizan maçı şifresiz izle, BJK Partizan maçı şifresiz canlı izle gibi aradıklarınız burada yer alıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Beşiktaş, Sırbistan'ın başkent ekiplerinden Partizan ile bu akşam deplasmanda karşılaşıyor. BJK Partizan şifresiz canlı izle, BJK Partizan maçı hangi kanalda, şifresiz mi ve Partizan Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz canlı izlenecek? soruları merak ediliyor. UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turunda LASK Linz ile kendi evinde 1-0 galip gelen ardından deplasmanda rakibine 2-1 yenilen Beşiktaş, bir üst tura çıkmayı başarmıştı. Bu etapta Partizan ile eşleşen Beşiktaş, deplasmanda avantajlı bir skor elde ederek Avrupa'da yoluna devam etmek için sahaya çıkıyor. Partizan ise güçlü rakibi Beşiktaş karşısında gol veya goller bularak ilk maçta seyircisi önünde üst tur şansını yakalamak istiyor. Partizan BJK maçı şifresiz canlı anlatımı, maçın anlık skor detayları ve maç sonrası özet bilgileri ise turkiyegazetesi.com.tr adresinde yer alıyor.

Partizan Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta izlenecek? TIKLA ÖĞREN

Partizan Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi izlenecek? sorularının cevabına bu haberden ulaşabilirsiniz. Bu akşam saat 21:30'da başlayacak Partizan Beşiktaş maçı FK Partizan Stadyumu'nda oynanacak. LASK Linz ile oynanan maçta olduğu gibi henüz bu mücadeleyi yayınlayacak yayıncı kuruluş açıklanmamıştı. Linz maçı başlamadan son dakikalarda mücadeleyi TRT 1 yayınlamıştı. Partizan maçının hangi kanalda yayınlanacağını öğrenmek için üst taraftaki başlığa tıklayın.

- Beşiktaş avantaj peşinde

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Partizan’ın konuğu olacak olan Beşiktaş, İstanbul’daki karşılaşma öncesinde avantajlı bir skor elde etmek istiyor.

UEFA Avrupa Ligi’ne 2. Tur’da başlayan ve sırasıyla Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn ve Avusturya ekibi LASK Linz’i eleyerek Play-Off Turu’na yükselen Beşiktaş, gruplara kalmak için son engel olan Partizan’la eşleşti. Beşiktaş-Partizan eşleşmesi UEFA’nın ‘Yüksek riskli maçlar’ listesinde yer aldığı için, iki mücadelede de rakip takım taraftarı yer almayacak. Partizan Stadı'nda oynanacak olan karşılaşmayı Slovakya Futbol Fedrasyonu'ndan Ivan Kruzliak yönetecek. Kruzliak'ın yardımcılıklarını Tomas Solomani ve Branislav Hancko yapacak. Karşılaşma TSİ 21.30'da başlayacak.

Negredo cezalı



LASK Linz ile Avusturya’da oynanan karşılaşmanın son dakikasında attığı golle turu getiren Alvaro Negredo, gördüğü kırmızı kart nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Daha önce 1’i hazırlık maçı olmak üzere Partizan’la 3 kez karşılaşan Beşiktaş, bu maçların tamamında rakibini mağlup etmeyi başardı. Slaven Bilic’in görevde olduğu 2014-2015 sezonunda UEFA Avrupa Ligi’nde Partizan’la aynı grupta yer alan siyah-beyazlılar, deplasmanda oynanan karşılaşmayı 4-0, iç sahadaki mücadeleyi ise 2-1 kazanmayı başarmıştı. Beşiktaş o sezon Tottenham, Asteras ve Partizan’ın yer aldığı grubu lider bitirmiş, Partizan ise sonuncu olarak Avrupa Ligi’ne veda etmişti.

Oğuzhan kulübede



BB Erzurumspor karşılaşmasının ilk yarısında beklentilerin altında bir performans sergileyen, ikinci yarıda ise bulduğu gollerle maçı 3-1 kazanan Beşiktaş’ta bu maç öncesinde ilk 11 neredeyse şekillendi. Siyah-beyazlıların Partizan karşısındaki muhtemel 11’i şu şekilde: Tolga-Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Caner - Tolgay, Medel, Adriano, Quaresma, Babel - Larin.

"Bizim için zor bir maç olacak"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda karşılaşacakları Partizan mücadelesi öncesi yaptığı açıklamada, "Bizim için zor bir maç olacak dedi.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş ve futbolcu Domagoj Vida, karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.





Güneş, Partizan'ın Sırbistan'ın marka değeri olan bir takım olduğunu belirterek, “Sırbistan’dan yetenekli futbolcular çıkıyor. Sırp halkı futbolu seviyor. Futbol kalitesi yüksek bir takımla oynayacağız. Hücumda kaliteli oyuncuları var. Bizim için zor bir maç olacak. Kendi futbolumuzu oynayarak kazanmak istiyoruz. Sakat ve cezalı oyuncularımız var. Takım kadromuz oynamaya müsait. Yarın ideal bir 11 ile sahada olacağız. Futbol adına güzel şeyler yapıp buradan güzel bir sonuçla ayrılmayı istiyoruz. İki takımın da iyi futbolcuları var. Biz onları tanıyoruz, onlar bizi daha çok tanıyor. Birbirimize yakınız. Herkes birbirini biliyor. Oyuncuların maçtaki verimi önemli olacak. Maç programı neyse ona uyarak sonuç almaya çalışacağız. Üst üste üçüncü deplasmanımız olacak.”

Domagoj Vida: "Kazanmayı ümit ediyorum"

Vida ise, “Buraya kazanmaya geldik. Kolay olacağını sanmıyorum. Yarın bizi zor bir maç bekliyor. Kazanmayı ümit ediyorum. Takıma geç katıldım. Sezon yeni başlıyor. Biraz zamana ihtiyacım var. Savunmada Pepe, Roco ve ben forma için rekabet içinde olacağız. Her oyuncu oynamak ister ama son kararı hoca verir.”

Beşiktaş, Partizan maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde Partizan ile deplasmanda yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Ardından antrenman yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Öte yandan, eski futbolcular Cevad Prekazi ve Lazar Radovic antrenman öncesi Şenol Güneş ile sohbet etti.

Beşiktaş, yarın TSİ 21.30’da Partizan ile UEFA Avrupa Ligi’nde ilk maçını oynayacak ve maçtan sonra özel uçakla İstanbul'a dönecek.

“Transfer kararını verecek olan ben değilim”

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Alvaro Negredo, takımda kalıp kalmayacağıyla ilgili olarak, "Transfer kararını verecek olan ben değilim" dedi.

Süper Lig’in 2. haftasında Beşiktaş, deplasmanda B.B. Erzurumspor’u 3-1 mağlup etti. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Negredo, “İlk yarı çok kötü oynadık. Bizim kötü oyunumuz rakibi de motive etti. Daha fazla üstümüze gelmeye başladılar. İkinci yarı çok daha farklı bir mantaliteyle, istekle sahaya çıktık. Kendi oyunumuzu ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Bu şekilde galip geldik” diye konuştu.

Sezona iyi başladığını dile getiren yıldız futbolcu, “Aslında forvet oyuncusunun hayatı bu küçük anlarla sınırlı diyebiliriz. Bu sezon iyi başladım. Performansımı daha iyi çalışarak, daha iyi seviyelere çıkarmak istiyorum. Bu dönemde performans göstermek benim için zor oluyor ama ailemin ve arkadaşlarımın desteği benim için çok önemli. Sevdiğim işi yapıyorum. Benim işim futbol oynamak. Tabii ki şans faktörü de var bizim yaptığımız işte" ifadelereni kullandı.

Negredo, Beşiktaş'taki geleceğiyle ilgili ise, "Gelecekle ilgili aslında konuşmak doğru değil. Bekleyeceğiz ve göreceğiz. Kulüp, menajerimle kontak halinde. Transfer kararını verecek olan ben değilim” diyerek sözlerini tamamladı.