Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Bafetimbi Gomis’i 6 milyon avroya Al Hilal’e gönderen Galatasaray, golcü harekâtında önemli adımlar attı. Listesinde Welbeck, Origi gibi isimler bulunan ancak bu oyunculardan olusuz cevap alan sarı-kırmızılılar en önemli aşamayı Anthony Modeste’te kaydetti. Parasını alamadığı gerekçesiyle Çin Kulübü Tianjin Quanjian ile davalık olan Fransız futbolcunun menajeri de Gomis’in de danışmanı olan Mendy... Gomis’in satışının ardından hemen bu konu gündeme gelirken, herhangi bir bonservis bedeli ödemeden Modeste’in Galatasaray’a gelebileceği konuşuldu.



Temaslar sürüyor

Oyuncuya resmî teklif götürülürken, 30 yaşındaki santrfor gelmeye hazır. Geçmişte Bundesliga’da muhteşem performanslar sergileyen Fransız forvetin Gomis’in boşluğunu rahatlıkla dolduracağı düşünülüyor. Gomis’e göre daha dinamik olan Modeste’in dönüşleri daha hızlı. Gomis’ten daha uzun olan 30 yaşındaki futbolcunun hava hâkimiyeti ve kenarlardan gelen ortalardaki vuruş kabiliyeti de Gomis’e oranla daha iyi. Fransa Ligi’nin yanı sıra kısa bir Premier Lig tecrübesi de bulunan Modeste’nin birkaç gün içinde takıma kazandırılması hedefleniyor.

Görev Eren’de

Galatasaray’da Süper Lig’in ilk iki haftasında 11’de sahaya çıkan Eren Derdiyok, Göztepe maçının devre arasında oyundan alınmıştı. Tecrübeli futbolcunun, Alanya maçında artık formasını devretmesi beklenirken, Gomis’in satılması planları değiştirdi. Takımdaki şimdilik tek santrfor durumunda kalan golcü futbolcu, bu hafta da 11’de sahada olacak. 30 yaşındaki futbolcu Süper Kupa’da Akhisar, ligde ise Ankaragücü filelerine birer gol göndermişti.



Muğdat şans bekliyor

Galatasaray’ın bu sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Muğdat Çelik henüz resmi müsabakalarda süre alamadı. Antrenmanlardaki hırsıyla dikkati çeken Muğdat Çelik, Alanyaspor maçında forma giymeyi bekliyor.

Maicon elde kaldı

Galatasaray, Brezilyalı stoperi Maicon’u da El Hilal’e 3 milyon avroya kiralamıştı ancak Suudilerin evrakları yetiştirememesi, transferi yatırdı. Maicon’dan gelecek parayı transferde kullanmayı düşünen Cimbom’un hedefleri sekteye uğradı. Elde kalan Maicon’un gönderilmek istendiği bir takıma ne kadar katkı vereceği de soru işaretleri oluşturdu.