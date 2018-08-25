Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin Süper Ligi'nin 19. haftasında Shandong Luneng ile Guangzhou Evergrande karşı karşıya geldi. Jinan Olympic Sports'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Guanhzhou 4-1'lik skorla kazandı. Guangzho, Anderson Talisca'nın 6. dakikada attığı golle öne geçti. Talisca, 42'de bir kez daha sahneye çıktı ve farkı 2'ye çıkardı. 2-0 biten ilk yarının ardından Ricardo Goulart, 58. dakikada farkı 3'e çıkardı. Graziano Pelle ile Shandong 73'te farkı 1'e indirse de Paulinho 1 dakika sonra maçın skorunu tayin eden golü attı.

GOL SAYISINI 11'E ÇIKARDI

Anderson Talisca, bu maçta attığı 2 golle birlikte 8. maçın 11 gol ve 4 asist oldu.

Bu sonuçla Guangzhou puanını 39'a yükseltti. Shandong ise 38 puanda kaldı. Guangzhou, gelecek hafta Shanghai Shenhua ile karşılaşacak. Shandong ise Dalian Yifang'ın konuğu olacak.