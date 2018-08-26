Mağlubiyetten dolayı taraftarlardan özür dileyen Topal, "Kalemize gelen ilk top gol oluyor. Kafayı yiyeceğim. Herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor ama artık bir şeylerin farkına varmalıyız ve uyanmalıyız. Çok üzgünüz. Özür dilemek isterim ama her zaman özür iyi olmuyor." diye konuştu.
Mehmet Topal: Kafayı yiyeceğim
26.08.2018 - 01:23 | Son Güncelleme: 26.08.2018 - 01:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe'nin Göztepe'ye mağlup olduğu maçın ardından konuşan Topal, "Kalemize gelen ilk top gol oluyor. Kafayı yiyeceğim." ifadelerini kullandı.
Etiketler : mehmet topal,fenerbahçe,fenerbahçe göztepe,
577716 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/577716.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Beşiktaş
2
2
0
0
5
2
3
6
2
Malatyaspor
2
2
0
0
4
1
3
6
3
Galatasaray
2
2
0
0
4
1
3
6
4
Kasımpaşa
2
2
0
0
5
3
2
6
5
Kayserispor
2
1
1
0
2
0
2
4
6
Konyaspor
2
1
1
0
6
5
1
4
7
Ankaragücü
3
1
1
1
5
5
0
4
8
Trabzonspor
3
1
1
1
5
5
0
4
9
Başakşehir
2
1
0
1
3
2
1
3
10
Fenerbahçe
2
1
0
1
2
2
0
3
11
Sivasspor
2
1
0
1
2
3
-1
3
12
Çaykur Rizespor
3
0
2
1
3
4
-1
2
13
Akhisar Bld.Spor
2
0
1
1
2
3
-1
1
14
Bursaspor
2
0
1
1
1
2
-1
1
15
Antalyaspor
2
0
1
1
3
5
-2
1
16
Erzurum BB
3
0
1
2
3
6
-3
1
17
Göztepe
2
0
0
2
1
4
-3
0
18
Alanyaspor
2
0
0
2
0
3
-3
0
3. Hafta Maçları
24.8.2018
Çaykur Rizespor 0 - 0 Büyükşehir Belediye Erzurumspor
25.8.2018
Mke Ankaragücü 2 - 2 Trabzonspor
25.8.2018
Göztepe - Fenerbahçe
25.8.2018
Kayserispor - Yeni Malatyaspor
26.8.2018
Sivasspor - Kasımpaşa
26.8.2018
Beşiktaş - Antalyaspor
26.8.2018
Atiker Konyaspor - Bursaspor
27.8.2018
Medipol Başakşehir Fk - Akhisarspor
27.8.2018
Galatasaray - Alanyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Giresunspor
3
3
0
0
6
1
5
9
2
Boluspor
3
3
0
0
6
2
4
9
3
Altay
3
2
1
0
7
1
6
7
4
Gençlerbirliği
2
2
0
0
3
1
2
6
5
Gaziantep BB
2
1
1
0
2
1
1
4
6
İstanbulspor
3
1
1
1
5
9
-4
4
7
Hatayspor
2
1
0
1
3
2
1
3
8
Adana Demirspor
2
1
0
1
1
1
0
3
9
Denizlispor
2
1
0
1
1
1
0
3
10
Ümraniye
3
1
0
2
3
5
-2
3
11
Balıkesirspor
2
0
2
0
2
2
0
2
12
Afjet Afyonspor
2
0
1
1
4
5
-1
1
13
Adanaspor
2
0
1
1
2
3
-1
1
14
Altınordu
2
0
1
1
1
2
-1
1
15
Eskişehirspor
2
0
1
1
3
5
-2
1
16
Elazığspor
3
0
1
2
2
5
-3
1
17
Osmanlıspor
2
0
0
2
0
2
-2
0
18
Karabükspor
2
0
0
2
1
4
-3
0