Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mağlubiyetten dolayı taraftarlardan özür dileyen Topal, "Kalemize gelen ilk top gol oluyor. Kafayı yiyeceğim. Herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor ama artık bir şeylerin farkına varmalıyız ve uyanmalıyız. Çok üzgünüz. Özür dilemek isterim ama her zaman özür iyi olmuyor." diye konuştu.