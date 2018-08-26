Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Transfer döneminin son haftasına girilirken hareketli günler geçiren Galatasaray, santrfor bölgesine ilk takviyesini gerçekleştirdi. Geçen sezon Süper Lig’de gol kralı olan futbolcu Bafétimbi Gomis’i 6 milyon avroya El-Hilal kulübüne satan sarı-kırmızılılar Çin Kulübü Tianjin Quanjian’la davalık olan ve bonservisi elinde bulunan Anthony Modeste ile anlaşmaya vardı. Galatasaray’da forma giymeye çok hevesli olan 30 yaşındaki golcüyle tüm detaylar konuşulurken son pürüzler çözüldü. Fransız forvet geçen sezon Gomis’te olduğu gibi 2,5 milyon avroluk imza parasını kabul etti.



Bir santrfor daha

Ücret konusunda da astronomik ücretler talep etmeyen Anthony Modeste, senelik 3 milyon avroluk ücretle birlikte bonusların da olduğu sözleşmeye onay verdi. Modeste’in bonuslarla senelik maliyetinin 4 milyon avroyu bulacağı aktarıldı. Golcü oyuncunun bir an önce İstanbul’a getirileceği, en geç yarın Atatürk Havaalanı’na iniş yapacağı aktarıldı. Modeste ile birlikte Galatasaray bir forvet takviyesi yapmayı daha planlanırken, bu forvetin top taşıyan daha çok hızıyla ön plana çıkan bir isim olmasının istendiği öğrenildi.

Sarı-kırmızıyA veda!

Suudi Arabistan’ın El-Hilal Kulübü’ne transfer olan Bafetimbi Gomis İstanbul’dan da ayrıldı. Özel bir hava yolu şirketiyle Suudi Arabistan’a giden Gomis’i az sayıda taraftar uğurladı. Gomis’in üzerindeki kıyafetlerin sarı-kırmızı olması dikkat çekti.