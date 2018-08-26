Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Süper Lig’de geçtiğimiz hafta deplasmanda karşılaştığı Yeni Malatyaspor’a mağlup olan ve lige çalkantılı bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Göztepe deplasmanından da yenilgiyle ayrıldı: 0-1. Benfica’ya elenmesinin ardından Malatya’da da istediği sonucu alamayan ve henüz sezon başı olmasına rağmen zor günler geçiren sarı-lacivertli takımın İzmir’de oynadığı futbol sezon başından bu yana olduğu gibi Fenerbahçeli taraftarları tatmin etmekten uzaktı.



Topal direkten döndü

Ligin ilk haftasında puan alamayan ve ilk puanlarını taraftarının önünde almak isteyen Göztepe, 90 dakikaya iyi başlayan taraftı. 10’da Traore’nin soldan yaptığı ortada Tayfur istediği kafa vuruşunu yapamayınca Göztepe önemli bir fırsatı değerlendiremedi. Yeni transfer Islam Slimani’nin istekli oyunuyla rakibini zorlayan Fenerbahçe 30’da gole çok yaklaştı. Cezayirli oyuncunun pasında topla buluşan Mehmet Topal’ın yakın mesafeden çektiği şut direkten geri dönünce ilk yarı golsüz sona erdi: 0-0.



Göztepe siftah yaptı

İkinci yarıya topu daha iyi kullanarak başlayan Göztepe, Slimani ve Fenerbahçe orta sahası arasındaki bağlantıyı kesmeyi başardı. 61’de Halil Akbunar ceza sahası dışında buluştuğu topla doğrudan kaleyi düşündü ve sezonun en güzel gollerinden birine imzasını attı: 1-0. Golden sonra Alper ve Mehmet Topal’ın yerine Soldado ile Mehmet Ekici’yi alan Cocu hücum hattını güçlendirmek istese de Göztepe rakibine gol şansı tanımadı ve ligdeki ilk galibiyetini elde etti.

TOPAL NE YAPSIN?

Mehmet Topal takımının en çok savaş veren, canını dişine takan oyuncusuydu. İlk yarıda bir vuruşu da direğe takılan tecrübeli futbolcunun maçın ardından üzüntüsü büyüktü.

Cocu: İstediğimiz oyuncuları alamadık

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu mağlubiyetin ardından ilginç açıklamalar yaptı. Takımına ardı ardına takviyeler gelen Hollandalı çalıştırıcı, “Maça çok iyi başladık, ilk yarıda 4-5 gol atacak fırsat geldi. Bir top da direkten döndü. İkinci yarıda gol atmak istiyorduk ama rakibin fantastik şutu, kalemize gelen ilk şut gol oldu. Maç bitmedi ama biz futbol oynamayı bıraktık” derken, “Yeni oyuncular aramıza katılıyor. Bazı limitler ve sınırlamalar vardı, her istediğimizi alamıyorduk. Bazı oyuncuların top bizdeyken daha iyi olması gerekiyor. Yaptıklarına bakmaları gerekiyor. Büyük takımız ama iki maç kaybettiysek işler daha zor hâle gelir” diyerek yeni transferleri mecburiyetten yaptıklarını ve beğenmediğini ima etmiş oldu.

Taraftar sayesinde

Göztepe’de müthiş füzesiyle geceye damga vuran Halil Akbunar maçın ardından, “Gol attığım ve kazandığımız için mutluyum. Rehavete kapılmayacağız. Halil Akbunar olduysam, bu taraftar ve Göztepe camiası sayesindendir. Herkese teşekkür ediyorum” açıklaması yaptı.



Varela mı geliyor?

Üst üste transferler yapan Fenerbahçe için dün gece bu defa kaleci haberleri yayıldı. Sarı-lacivertlilerin Benfica’dan Portekizli kaleci Bruno Varela ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi. Bu transferin gerçekleşmesiyle birlikte kaleci Kameni'yle yolların ayrılacağı belirtildi.



Penaltı yok, devam

36. dakikada ceza alanı içinde Alper Potuk’un şutunda top dışarı çıktı. Hakem Cüneyt Çakır’ın aut kararı verdiği pozisyonda Göztepeli Titi’nin topa elle müdahale ihtimali üzerine VAR sistemine başvuruldu. Cüneyt Çakır, pozisyonu izlemeden penaltı olmadığına karar verdi.