Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Madrid ekibi, Montilivi Stadı'nda Girona'yla karşılaştı. Mücadelenin 16. dakikasında ev sahibi takım, Borja Garcia'nın golüyle 1-0 öne geçti. Real Madrid, 39. dakikada Sergio Ramos'un Asensio'ya yapılan penaltı sonrası bulduğu golle beraberliği sağladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Karşılaşmanın 52. dakikasında Real Madrid, yine Asensio'ya yapılan müdahale sonrası kazanılan penaltıyı Karim Benzema'nın gole çevirmesiyle üstünlüğü yakaladı. 59. dakikada Gareth Bale, Real Madrid'in üçüncü, 80. dakikada Karim Benzema da dördüncü golünü attı. İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma 4-1 Real Madrid'in üstünlüğü ile sona erdi. Real Madrid, böylece ligin ikinci haftasında da galip gelerek puanını 6'ya çıkarırken, Girona bir puanda kaldı.

Julen Lopetegui'nin takımı zirveyi geçen sezonun şampiyonu Barcelona ile paylaşıyor.