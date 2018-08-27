Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uğur Aktan

Lige 3 maçta 3 puanla başlayan ve şampiyonluk yarışında şimdiden rakiplerinin gerisine düşen Fenerbahçe’de bu hafta oldukça hareketli geçecek. Sportif direktör Damien Comolli iki orta saha, bir sol bek ve bir kaleciyi daha bitirecek. Lige büyük bir hayal kırıklığıyla başlayan sarı-lacivertli takımın cumartesi günü oynayacağı Kayserispor maçına bambaşka bir kimlikle çıkmasını isteyen Comolli ve Cocu’nun gözü ve aklı bir taraftan da transferde. Peki nedir transfer gelişmeleri? Orta saha pozisyonu için Bundesliga takımlarından Frankfurt’un Meksikalı oyuncusu Marco Fabian ile anlaşmaya varan Fenerbahçe ilk olarak bu transferi açıklayacak.



Trapp sıcak bakıyor

Fabian’ın yanı sıra bir orta saha daha almak isteyen Fenerbahçe’nin diğer adayları ise Tottenham’dan Moussa Sissoko, Bayern Münih’ten Renato Sanches, Dortmund’dan Nuri Şahin, Wolfsburg’tan Yunus Mallı ve Fluminense’den Junior Sornoza. Sadece bununla da sınırlı değil. Hasan Ali Kaldırım’ın yerine sol beke de oyuncu bakılıyor. Gündemdeki isim Real Madrid’in elden çıkartmaya çalıştığı Portekizli oyuncu Fabio Coentrao. Kale için de PSG’de üçüncü kaleci olan Kevin Trapp listebaşı. Frankfurt ve Kaiserslautern’den gelen teklifleri daha büyük bir takımda oynamak için geri çeviren Trapp, sarı-lacivertlilere sıcak bakıyor.

Hoş geldin Fabian

Giuliano’yu En-Nassr’a 10,5 milyon avroya satan Fenerbahçe, yeni 10 numarası Marco Fabian’ı İstanbul’a getirdi. Az sayıda taraftarın karşıladığı Fabian, kulübün tahsis ettiği araçla havaalanından ayrıldı. Futbola Meksika takımlarından Guadalajara’da başlayan yıldız oyuncu, ardından Chivas, Cruz Azul ve Eintracht Frankfurt formalarını giydi. Meksika Millî Takımı formasını da giyen orta saha oyuncusunun kulübüyle olan sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek. Fabian, geçtiğimiz sezon sakatlığı sebebiyle formasından uzak kalırken sadece 7 lig maçına çıkmıştı.

Daha iyi olacağız

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Metin Şen, bir geçiş sürecinden geçtiklerini ve takımın zamanla çok daha iyi olacağını söyledi. Değişimin zaman gerektiren bir süreç olduğunu ifade eden Şen, “Kimse merak etmesin Fenerbahçe zamanla çok daha iyi bir noktaya gelecek. Bunun için elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret ediyoruz” şeklinde konuştu.



Filmin başı değişmedi

Sarı-lacivertlilerde değişimlere rağmen puan tablosundaki kayıplar fark etmedi... 2016-2017’de ilk 3 haftalık dilimde 8, 2017-2018’de 4, bu sezon ise 6 puan kaybeden Kanarya’da Cocu’lu takım son 32 yılın hücumdaki en kısır sezon başlangıcını yaptı. Kanarya sadece 2 gol kaydetti.

Bunları kov Başkan!

Fenerbahçe’nin eski yöneticisi Selim Kosif, Göztepe yenilgisi sonrası patladı. Aziz Yıldırım’ın yönetiminde yer alan Kosif, “Cocu’nun çok geç olmadan gönderilmesi gerek. Fenerbahçe’nin büyüklüğünü anlayabilecek bir hocaya ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı. Sportif direktör Damien Comolli’nin Fenerbahçe’yi hiç izlemediğinin yapılan transferlerden anlaşıldığını belirten Kosif başkan Ali Koç’u göreve çağırarak, “Bu hatadan bir an önce dönmeliyiz. Bu ikili Fenerbahçe’yi yönetecek kapasitede değil” dedi.



Kadro dışı bırakın

Öte yandan Fenerbahçe’de 1-0’lık Göztepe maçı sonrasında tepkiler eski yönetici Selim Kosif ile sınırlı kalmadı. Sarı-lacivertli tribünlerin itici gücü Okul Açık tribünü yönetime seslenerek kaleci Volkan Demirel, Hasan Ali ve Dirar’ın kadro dışı bırakılmasını talep etti. Giuliano ve Josef de Souza’yı Fenerbahçe’nin menfaatleri için satan yönetimin kulübün yarınlarını düşünerek bu isimleri kadro dışı bırakması gerektiği ifade edildi.