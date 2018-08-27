Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

GS Alanya maçı şifresiz canlı izle, Galatasaray Alanya maçı canlı skor kaç kaç? ile ilgili aradıklarınız burada bulunuyor. Galatasaray, Alanyaspor ile kendi evinde karşılaşıyor. GS Alanya maçı şifresiz canlı anlatım izle ve Galatasaray Alanya maçı canlı skor kaç kaç? gibi detaylar bu haberde yer alıyor. Deplasmanda 3-1'lik Ankaragücü ve kendi evinde 1-0'lık Göztepe galibiyetinin ardından 6 puanla maç eksiğiyle 4. sırada bulunan Galatasaray, Sivas'a deplasmanda 1-0, Ankaragücü'ne de kendi evinde 2-0 yenilerek 0 puanla ligin son sırasında bulunan Alanyaspor ile Türk Telekom Stadyumunda karşılaşıyor. Heyecan seviyesi bir hayli yüksek olan maçı futbolseverler ilgi ile takip ediyor. GS Alanya maçının şifresiz canlı anlatımı, maçın anlık skoru ve maç sonrası özet detayları ise turkiyegazetesi.com.tr adresinde bulunuyor.

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Galatasaray Alanyaspor maçı saat kaçta şifresiz mi?

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Türk Telekom Stadyumunda Alanyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın maçı 21:45'te başlayacak. beIN Sports ekranlarından şifreli olarak izlenecek maçın şifresiz canlı anlatımı ise turkiyegazetesi.com.tr adresinde yer alacak.

Taş gibi Serdar

Yabancı sayısı 12’ye çıkan ve Modeste ile 13’ü bulacak Aslan’da yabancı forvet bakılıyor. Stoperde ibre Serdar Taşçı’ya dönüyor. Transfer döneminin sona ermesine kısa bir süre kala hareketli saatler yaşayan Galatasaray, hedeflerine geç de olsa bir bir ulaşıyor. Geçen hafta Emre Akbaba transferini bitiren Galatasaray, önceki gün de eski oyuncusu Badou Ndiaye’yi kiraladığını resmen duyurdu. Bafétimbi Gomis’i gönderdikten sonra santrfor bölgesinde Anthony Modeste ile el sıkışan sarı-kırmızılılar, bu transferi de resmiyete kavuşturmasıyla kadrodaki yabancı sayısı 13’e yükselecek. 14 yabancı oyuncu sınırı bulunurken toplamda iki transfer daha hedefleyen Galatasaray’ın yeni stoperinin yerli olması ihtimali güçlendi. Modeste haricinde bir forvet daha isteyen teknik heyetin sunduğu rapordaki oyuncular yabancı. Welbeck, Orici, Niasse gibi isimlerin bulunduğu listede Türk golcü yok.

Bonservisi elinde



Galatasaray eğer diğer santrfor adaylarından birini daha kadrosuna katarsa stoper için mecburiyetten Türk bir oyuncu transfer edecek. Bu bağlamda da ön plana çıkan isim gurbetçi oyuncu Serdar Taşçı oldu. Şu an bonservisi elinde olan 31 yaşındaki futbolcu ile bağlantı kurulurken, forvet transferine endeksli olarak nihai karar verilecek. Bir dönem adı diğer büyük kulüplerle de anılan Serdar Taşçı da Fatih Terim ve Şampiyonlar Ligi faktörü sebebiyle sarı-kırmızılı formayı giymeye çok sıcak bakıyor. Eğer Taşçı da gelirse sarı-kırmızılıların stoper bölgesinde Serdar’lar ikiye çıkacak. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kısa zamanda transferin noktalanmasını ve maçlara odaklanılmasını istiyor.

Emre’nin heyecanı



Galatasaray, Süper Lig’de bugün karşılaşacağı rakibi Aytemiz Alanyaspor ile yaptığı 4 maçta da galip gelmişti. Bugünkü maçta şöyle bir özellik var... Emre Akbaba, 10 gün önce formasını giydiği eski takımına karşı 11’de mücadele verecek.

Burak listede yok



Burak Yılmaz’ın Galatasaray’a transfer olacağı yönünde son günlerde iddialar ortaya atılmıştı. Galatasaray yönetimi “Burak Yılmaz için herhangi bir girişimimiz olmadı” dedi. İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Burak Yılmaz’ı transfer etmek gibi bir düşüncelerinin olmadığını açıkladı.

Seri uzayacak



Galatasaray, Süper Lig’de sahasında oynadığı son 20 maçta mağlubiyet yaşamadı. TT Stadı’nda ligdeki son mağlubiyetini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında Kasımpaşa karşısında yaşayan Galatasaray, daha sonra çıktığı 20 müsabakada rakiplerine yenilmedi. 19 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Gomis İstanbul'dan ayrıldı

Galatasaray'dan, Suudi Arabistan takımlarından Al Hilal'e transfer olan Fransız golcü Bafetimbi Gomis İstanbul'dan ayrıldı.

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı ve sarı-kırmızılı forma ile bir de şampiyonluğu bulunan Bafetimbi Gomis, 6 milyon Euro karşılığında Suudi Arabistan Profesyonel Lig takımlarından Al Hilal'e transfer oldu. Fransız yıldız, imzaların atılmasının ardından yeni takımına katılmak üzere bugün Suudi Arabistan'a gitti. Atatürk Havaalanı'na gelen başarılı futbolcuyu bir grup sarı-kırmızılı taraftar uğurladı. Boynuna Galatasaray atkısı geçiren Gomis, kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyenleri de kırmadı.

Taraftarlarla beraber Galatasaray marşları söyleyen Fransız yıldız, Türkiye'den ayrılmadan önce son üçlüsünü de havaalanında çektirdi.